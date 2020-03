IU pide que se garantice la presencia médica en la fase de coronavirus

Izquierda Unida anunció ayer que presentará una moción ante el Pleno de la Diputación de Zamora para instar a la Junta de Castilla y León a "garantizar" la atención presencial de personal sanitario en los consultorios y centros de salud de la comarca de Aliste y "atender a la población sin necesidad de pedir cita previa" mientras se mantenga la "crisis" del coronavirus.

Igualmente, IU pedirá que la Consejería de Sanidad establezca en Aliste "una moratoria en la obligatoriedad de la cita previa" para la consulta habitual hasta que "se garantice la cobertura de telefonía y de Internet en todas las localidades de la comarca", así como que se dote de medios humanos y materiales a los profesionales sanitarios de la zona rural para "reforzar" la atención mientras dure el efecto del coronavirus.

"No queremos contribuir a la alarma social sobre la extensión y consecuencias del coronavirus pero queremos alarmar sobre la deficitaria situación de la Sanidad en la zona rural y, en concreto, en la comarca de Aliste", señaló la portavoz de IU en la Institución provincial, Laura Rivera.

Cita previa

"No es el momento de implantar la cita previa mientras la preocupación llega a toda la zona rural, donde se ha demostrado que también pueden darse casos de afectados. Es imprescindible mantener esta medida de no obligatoriedad de consulta con cita previa porque la visita presencial al consultorio local no solo sirve para atender a los pacientes habituales, sino que permite prevenir y detectar a posibles personas afectadas por el virus", añadió.

Por último, IU dirigió un ruego a la Presidencia de la Diputación para que "se comprometa a tener en cuenta y defender" las necesidades "específicas" de la zona rural de Zamora "en cuantos foros participe para el seguimiento y control de la crisis sanitaria del coronavirus".