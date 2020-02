Los niños de Quintanilla juegan con El Principito

Durante el invierno no hay tanta vida en los pueblos como en el verano, por el mero hecho de que hay menos gente, lo cual no significa que los que se queden no puedan disfrutar de su municipio y de actos lúdicos, culturales o educativos.

Con esa idea, y pensando especialmente en los niños, el Ayuntamiento de Quintanilla del Monte ha organizado una serie de talleres infantiles bajo el título "Un invierno con el principito".

Ambientado en el famoso cuento de Antoine de Saint-Exupéry, todos los niños de Quintanilla mayores de 4 años vienen pasando unas tardes de fin de semana de lo más entretenidas realizando manualidades o incluso experimentando con sus propias manos a cocinar utilizando frutas, yogures y otros ingredientes presentes en una merienda de lo más saludable.