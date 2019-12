Abastecimiento con botellas en Riomanzanas por los desbordamientos

Riomanzanas, localidad alistana fronteriza con Portugal y perteneciente al municipio de Figueruela de Arriba, comenzó a ser abastecida ayer, con carácter de máxima urgencia, con agua embotellada, por la Diputación Provincial de Zamora y el Ayuntamiento que preside Carlos Pérez Domínguez. Una solución urgente para que todas las familia allí residentes y las que regresan durante estos días puedan contar con líquido elemento durante las fiestas navideñas que darán comienzo mañana con la festividad de Nochebuena.

Los problemas en el abastecimiento de agua han sido causado por el temporal del jueves, viernes y sábado. Los más de 100 litros de agua caídos en el entorno de la Sierra de la Culebra desbordaron el arroyo "Fontano" que se salió de su cauce arrastrando sus, por una vez turbulentas aguas, toda la basura que había depositada tanto en el propio lecho como en su orillas. Se trata del curso de agua que cruza por el centro urbano antes de desembocar en el río Manzanas.

Riomanzanas tiene la toma de agua del abastecimiento domiciliario de agua hacia la Sierra de la Culebra, más concretamente en el paraje "El Palomar", justo en los inicios del río Fontano. La captura del agua se hace mediante filtros naturales de piedras y "dada su ubicación ofrece unas aguas de mucha calidad".

En la mañana del sábado los vecinos al levantarse se dieron cuenta que no había suministro de agua y dieron aviso al Ayuntamiento. El alcalde Carlos Pérez Domínguez y los operarios municipales comprobaron que el depósito de almacenamiento y distribución estaba vacío, algo incomprensible con la que estaba cayendo. Gracias al todo terreno municipal pudieron acercarse hasta el acuífero y allí descubren el motivo, el Fontano había inundado de basura la toma de agua, dejando inutilizados los filtros. A pesar de la climatología adversa con mucho viento y lluvia los operarios lograron limpiar lo que pudieron los filtros y el agua volvió abastecer al depósito, aunque con dificultad. No obstante, el agua sale muy sucia, por lo cual Ayuntamiento y Diputación de Zamora decidieron, no correr riesgos sanitarios, y suministrar agua embotellada a todos los vecinos, pues la recuperación en condiciones del acuífero puede llevar varios días y las fiestas navideñas ya están encima.

Riomanzanas cuenta con una peculiar historia debido en parte a su ubicación fronteriza lo que le llevo a contar con puesto de Carabineros y de la Guardia Civil. Ello contribuyo en parte, sin lugar a dudas, a que en 1910 el pueblo contara con 220 vecinos y al potenciarse los controles fronterizos durante la Guerra Civil y tras ella, en 1950, alcanzara los 261 habitantes. Fue uno de los primeros pueblos afectados por la emigración y en la década de los cincuenta se fueron 62 familias, llegando a 1960 con 199 residentes. En los sesenta se fueron 92 más y en los setenta otros 43: en el año 1980 solo quedaban ya 64. En la actualidad solo quedan 27 empadronados (13 varones y 14 mujeres, pero llegada la festividad de "Todos los Santos" la mayoría de ellos, 19, se van a para el otoño y el invierno a la ciudad, con lo cual en invierno son solo ocho las personas que viven en Riomanzanas. Estos días 20 al regresar emigrantes a pasar allí la Navidad.

Si en Riomanzanas el Fontano ha dejado graves consecuencias en el abastecimiento, no lejos de allí, donde las aguas internacionales del río Manzanas marcan la frontera de España (Tras Os Montes) y Villarino Manzanas (Aliste) la crecida del viernes arrasó la campa situada junto a la ermita de la Virgen de Fátima. Villarino (Ayuntamiento de Figueruela) y Petisqueira (Concelho de Braganza) se reunirán esta semana para analizar la situación, conscientes que pasara por volver a allanar los paseos paralelos al río y que cada vez que llueva se lo volverá a llevar.

El municipio (pueblos) tiene grandes y graves problemas en el abastecimiento, por cual en 2020 invertirá 245.295 euros en construir dos EDAR (Estación Depuradora de Agua Potable). La Diputación de Zamora aportará el 90%. Una irá en Figueruela de Arriba (100.168,05 euros) y la otra en Moldones (120.805,27 euros), más un nuevo ramal de red en Flechas (24.321 euros).