El embajador del Camino Portugués

Álvaro Lazaga Bustos, el peregrino con más Caminos de Santiago del mundo, ha completado su 38ª Ruta Jacobea cubriendo, andando y en pleno otoño, los 391,3 kilómetros que hay de Zamora a Santiago de Compostela por la Tierra del Pan, Tierra de Alba, Aliste y Tras Os Montes y convirtiendo sus redes sociales en un escaparate perfecto de la provincia zamorana.

Álvaro ha elegido en esta ocasión la senda del Camino Portugués de la Ruta de la Plata, continuando así con un idilio con las Rutas Jacobeas que está próximo a cumplir los diez años. Fue un ya lejano 27 de febrero de 2010, tras comentarle una buena amiga las maravillas del Camino de Santiago por ella vividas, cuando decidió echarse a andar. La curiosidad se adueñó del aventurero y, sólo y por su cuenta y riesgo, se echaba al camino. Logroño fue su punto de partida en solitario, pero al segundo día ya estaba él compartiendo "grandes momentos" con peregrinos de Alemania, Italia y América. Fueron 19 jornadas hasta llegar a la catedral del apóstol en Santiago de Compostela. Así comenzaba la historia del peregrino más viajero.

Pero, ¿quién es este afamado peregrino del siglo XXI? Álvaro Lazaga Bustos, con tres hermanos, Beatriz, Pedro Manuel y Rocío, es miembro de una de las familias más conocidas de España. Es hijo de María Bustos y de Pedro Lazaga Sabater, uno de los más prestigiosos directores españoles de cine. Entre sus películas dirigidas están "Estoy hecho un chaval" (1977) y "Vaya par de gemelos" (1978), protagonizadas por el inolvidable Paco Martínez Soria. Álvaro Lazaga es cuñado de la cantante Rosario Flores, con la que está casado uno de sus hermanos. Cincuenta y cuatro años tiene este "madrileño nacido en Benidorm", donde suele residir.

Esta "vez iré por el Camino Portugués: a ver", así iniciaba su aventura Álvaro Lazaga en Zamora capital. "Pues se va divinamente por el Bosque de Valorio. Inmejorable señalización. No preocuparos que fuentes hay. La verdad es que la ruta está siendo preciosa. Ya se ve Valdeperdices. Espero que el bar no cierre los lunes. Bonito nombre para un pueblo: Almendra. Esto es una pasada (embalse del Esla)" explicaba el aventurero en sus redes sociales.

Álvaro Lazaga Busto echó a andar en Zamora y la primera jornada cubrió el recorrido de 33,3 kilómetros hasta Ricobayo de Alba tras pasar por la iglesia visigótica de San Pedro de la Nave en El Campillo y cruzar sobre el histórico Salto del Esla (1934).

Su primera parada y fonda la hizo en el nuevo albergue donde fue atendido de maravilla por el hospitalero inglés Paul Garland, gracias al cual se presta la "acogida tradicional" de 14 a 22 horas para quienes allí lleguen a pasar la noche, es decir cena peregrina comunitaria y desayuno, a cambio sólo se acepta la voluntad. "Zamora es muy famosa por sus mantas y estas son muy suaves. Aquí estoy a cuerpo de rey. Que buena gente es Paul Garland", aseveraba el peregrino.

La segunda etapa de 20,5 kilómetros le llevó al albergue de Fonfría: "Preciosa zona y un continuo sube y baja" aseveraba Lazaga mientras cruzaba por el alcornocal de Cerezal. "Acaba de cruzarse un zorro. Nunca había visto un zorro tan cerca. Que preciosidad de etapa, todo por bosques y monte. Precioso" explicaba Álvaro. En Fonfría el anfitrión fue José María Polo, gerente del grupo de acción local Adata que preside Jesús Lorenzo. "La consecuencia de llevar un saco tan fino es que me he metido vestido con tres pantalones y la chaqueta. Pero vamos, he dormido divinamente" explicaba sobre su estancia en Fonfría. El desayuno, un tanto peculiar, "unos dátiles secos que me trajo Sonia de Nepal".

La tercera etapa de 20,2 kilómetros hasta Alcañices "preciosa". Están siendo "días fantásticos de lluvia para caminar por estos campos enormes. Inmenso. Ceadea, bar cerrado. Hacia Vivinera por el arcén de la nacional 122" sentenciaba el peregrino. Y llegó a la Villa donde el hospitalero Josep Bosch Planas ya le esperaba con la comida preparada. Por la tarde conoció el convento de la Orden Tercera de San Francisco (Santuario Mariano Diocesano de Peregrinación de la Virgen de la Salud), el casco antiguo de la villa con la antigua Torre del Reloj.

Los castaños dieron la bienvenida a la cuarta etapa de Alcañices a Trabazos y continuación hasta Quintanilha: "Pues Sejas de Aliste es un pueblo bonito con casas de piedra. Trabazos a la vista, espero poder almorzar, que es la una. Una maravilla este camino". Tras cuatro días, Lazaga dejó España y se adentró en Portugal por el antiguo puente internacional sobre el río Manzanas en San Martin del Pedroso. Llegado a Quintanilha, Álvaro escribió: "El albergue es perfecto y cuenta con cocina abajo. Todo para mí. Como un rey". Aconsejado por José Almeida (hospitalero de Tábara), tenía una cita con el bacalao con nata pero "el bar estaba cerrado por reforma, así que ayer ayuné que me vino bien".

Precisamente el hospitalero José Almeida será uno de los encargados de promocionar este camino en Almería el próximo 15 de noviembre en la Fundación Unicaja.

El camino continuó luego de Braganza a Vinhais, Vinhais a Segirei, Segirei a Verín, Verín a Xinzo de Limia, Xinzo de Limia a Ourense, Ourense a Cea, Cea a Lalín, Lalín a Puente de Ulla, y Puente de Ulla a Santiago de Compostela.

Pedro Lazaga Bustos se ha deshecho en alabanzas sobre el Camino Portugués de la Ruta de la Plata a su paso por tierras albarinas, alistanas y trasmontanas, dejando fe de ello con sus vídeos en las redes sociales. Se ha convertido, por méritos propios, en el embajador de la Ruta Jacobea compartida por Zamora, Portugal y Galicia.

En la actualidad ya cuenta el Camino Portugués con dos albergues de acogida tradicional con hospitaleros: Ricobayo (Paul Garland) y Alcañices (Josep Bosch). Un tercero se ubica en Fonfría, el cuarto en Trabazos y en breve se abrirá otro en la casa del cura de Almendra del Pan.

La Asociación Zamorana de los Caminos de Santiago está realizando una incesante y muy acertada labor para dar a conocer la ruta peregrina de La Raya. El pasado mes de octubre, medio centenar de peregrinos vascos pertenecientes a la Asociación de Peregrinos de Bizkaia realizaron el Camino Portugués hasta Vilardevós en Ourense. Continuarán el día 30 de noviembre para llegar el sábado 7 de diciembre a Santiago de Compostela.

Mientras que, en su recorrido por tierras zamoranas, así lo reflejo también Álvaro Lazaga Bustos, la señalización del Camino Portugués es muy completa, al llegar a Portugal muchos de los peregrinos advierten de "señales bastante confusas: es necesario volver a remarcar el camino para no perderse". La asignatura pendiente para 2020 en tierras lusas es crear tres nuevos albergues.