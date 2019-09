Aparece en buen estado el hombre que había desaparecido en Zamora

Los familiares de Francisco José Boya han confirmado la aparición del hombre que se encontraba en paradero desconocido desde el pasado 8 de septiembre, momento en el que había informado a su familia que volvía a su casa tras pasar unos días en Benavente y en Puebla de Sanabria. El ciudadanos de Vergara, País Vasco, ha sido encontrado en buen estado y se ha desactivado su búsqueda que se había aumentado en las últimas horas.

La Guardia Civil y la Ertzaintza estaban buscando a Francisco Javier Boya Pérez, natural del País Vasco y que en las últimas fechas vino a pasar unos días a la provincia de Zamora de donde es originaria su familia y con quien estuvo en Puebla de Sanabria y en Benavente.

El hombre, vinculado al municipio zamorano de Ferreras de Abajo y de 40 años de edad, tenía el móvil apagado desde el pasado día 8 de septiembre, día en el que tenía que abandonar Zamora y volver a Vergara, a donde nunca llegó según comentaban sus familiares tras un primer registro ocular a su domicilio y después de que la empresa de coches de alquiler que había contratado denunciara que no había devuelto el vehículo. Francisco Javier Boya, quien padece un trastorno esquizofrénico que requiere de medicación puntual, y en caso de no hacerlo podría resultar agresivo tal, estaba siendo buscado tanto en Zamora como en País Vasco, al no saber en que lugar había desaparecido, encontrándose finalmente en Zamora en buen estado tras una semana desaparecido.