La renuncia de la secretaria paraliza de lleno la gestión el Ayuntamiento de Porto

La renuncia de la secretaria interventora del Ayuntamiento de Porto ha bloqueado el funcionamiento de la Alcaldía. Esta renuncia se produjo tras la toma de posesión del nuevo alcalde del PSOE, Francisco Blanco Corrales, y su corporación. El cese voluntario de la secretaria estuvo precedido por el despido del administrativo del Ayuntamiento. El alcalde ya ha solicitado secretario al área de Asistencia a Municipios de la Diputación Provincial, necesario para el pleno que tienen que convocar antes de 30 días para designar, entre otros, cargos y periodicidad de las sesiones. La Alcaldía también ha tramitado la solicitud del nombramiento de un nuevo secretario a la Junta de Castilla y León.

Francisco Blanco piensa que esta dimisión "es una estrategia planificada". La sesión plenaria de relevo en la Alcaldía "fue muy rápida, desganada y sin seguir el protocolo" hasta el punto "que ni juramos el cargo, solo se nos preguntó que fórmula elegíamos jurar o prometer, pero no prestamos juramento propiamente". La nueva corporación, además del alcalde, está integrada por tres concejales del PSOE: Miguel Tomás Bruña, Ana María Rodríguez Muela y Adrián Bruña Bruña; y un concejal independiente dentro de la lista del PP, Aquilino Diéguez Díaz.

La concejala del equipo de Gobierno, Ana María Rodríguez Muela, "está haciendo una labor impresionante" para sacar adelante los asuntos ordinarios que no requieren la supervisión de la secretaria interventora. Sobre el despedido del administrativo, el alcalde explicó que "no sabemos las causas del despido y si fue un despido procedente o no". En estos momentos "no podemos hacer pagos ni trámites ante otras administraciones, tan solo una gestión para resolver problemas cotidianos".

De momento un problema resuelto es el regreso del pescadero ambulante, un servicio que pedían los vecinos y que dejó de ir al pueblo. Una situación que el nuevo alcalde achaca a la ordenanza de venta ambulante.

El alcalde trasladó al concejal del PP su disposición para contar con él en las tareas municipales. Blanco solicitará una reunión con responsables del Patronato del Parque Natural del Lago de Sanabria y las Sierras Segundera y Porto para tratar, entre otros temas, la dotación de una cuadrilla de trabajo y compensaciones por estar dentro del Parque y no solo las ayudas ZIS (Zona de Influencia Socioeconómica". Solicitará también una reunión con la Junta sobre las obras de la carretera ZA 102, en ejecución, y con las que discrepan el Equipo de Gobierno.