La VIII edición de Tapas reúne a 23 establecimientos de la zona

La octava edición de "Las Tapas por Sanabria" se adelanta a mañana, día 13 y se prolongará hasta el 23 de junio, con la participación de 23 establecimientos de la comarca de Sanabria, "más que Benavente, por poner una referencia" e indicar la trascendencia del concurso de tapas sanabrés. A la presentación asistieron el teniente de Alcalde de Puebla, Manuel Antonio Santiago y el director de la Caja Rural de Puebla, Delfín Pérez.

El presidente de Azehos, Oscar Somoza, presentó ayer el nuevo certamen que "se consolida plenamente". El representante de Azehos describió la progresión que "empieza tímidamente, hay un repunte grande y luego se estabiliza". Los establecimientos pertenecen a los municipios de Lubián, Galende, Puebla, Cobreros, Rosinos de la Requejada y Trefacio. Agradeció a los Ayuntamientos de Puebla, Lubián y Galende su colaboración, a Caja Rural y la Diputación "fijos, que siempre participan". La repercusión de la campaña de "las luces" se sigue notando, como constató el presidente de Azehos.

Manuel Santiago, comprometió el apoyo del Ayuntamiento y precisó "que tiene que servir para marcar un impulso turístico y, sobre todo, una muestra de la gastronomía en la comarca".

El jefe de Zona y director de la Oficina de Caja Rural de Puebla, Delfín Pérez, subrayó la colaboración de la entidad con todas las comarcas donde se celebra este concurso para "entre todos tratar de ayudar a hacer algo en beneficio del turismo o bien para los propios ciudadanos.

Oscar Somoza desgranó que el ligero descenso de establecimientos es porque "estamos teniendo un problema importante en la comarca de Sanabria para la captación de empleados. Hay mucha gente y hay un problema para conseguir trabajadores. Como no les gusta hacerlo mal, prefieren no participar porque no consiguen atender el restaurante y la barra a la vez, para hacer una cosa con ganas y con nivel como se ha estado haciendo hasta ahora". El adelanto de fechas a junio, tras una consulta a los empresarios, "coge el rebufo de entresemana, colegios abiertos, profesores, quedan trabajadores del AVE que se marchan los fines de semana". El precio máximo es de 1,30 euros para no incumplir la Ley que prohíbe poner precios fijos. Santiago destacó "el ingenio, las ganas y las creaciones de los establecimientos" participantes.