La Cámara de Comercio conoce las necesidades empresariales de Puebla

C. C.

Reunión de directivos de la Cámara de Comercio de Zamora con el alcalde de Puebla, José Fernández C. C.

La nueva directiva de la Cámara de Comercio, con Enrique Oliveira Román a la cabeza, ha mantenido un encuentro con el alcalde de Puebla de Sanabria, Jose Fernández Blanco, al que ha ofrecido colaboración para aquellos proyectos que favorezcan el desarrollo económico del municipio y de la comarca y ayuden al asentamiento de población.

La Cámara considera necesario disponer de servicios públicos básicos y una coordinación institucional en las actuaciones de promoción en la zona y en toda la provincia. También se insistió en la necesidad de una "discriminación positiva" para la provincia de Zamora "para evitar la sangría poblacional, de forma que cualquier iniciativa que surja en el ámbito rural, tenga todas las facilidades administrativas e incentivos para su desarrollo".

La Cámara aprovechó la visita a Puebla de Sanabria para iniciar también una serie de contactos con empresarios de las distintas comarcas de la provincia. Se reunió con una representación de empresarios de la comarca con la finalidad de percibir sus inquietudes y demandas que la Cámara hará suyas.

"Los empresarios nos trasmiten la necesidad de disponer de servicios básicos para poder hacer sus negocios mas competitivos y hoy en día uno de ellos es al menos disponer de una conectividad vía ADSL que en la mayoría de lugares es inexistente; no digamos ya fibra óptica. En el siglo XXI la

conectividad es igual o más importante que el resto de suministros de luz, agua, etc., y es un factor primordial para la competitividad de las empresas en un mundo globalizado como el actual".

Consideran desde la Cámara que "las empresas tienen productos y servicios de una elevada calidad, pero a la hora de comercializarlos no competimos con las mismas armas que el resto de territorios y eso, en la situación actual, no podemos permitírnoslo".

Por otro lado, la Cámara apoya la demanda de la comarca de la necesidad de unir por autovía Puebla de Sanabria con Bragança pues entendemos que será un importante eje desarrollo dentro del eje Atlántico que conectaría a dos zonas tan importantes como Tras os Montes y el noroeste de la provincia en un momento en el que, además, con la llegada del AVE a la comarca sanabresa, posibilitaría el ampliar la zona de influencia a todo el norte de Portugal.

Los empresarios eran partidarios de aprovechar el elevado número de zamoranos en la capital de España para divulgar una "campaña potente de comunicación de la provincia con una marca propia y común que identifique nuestros productos".