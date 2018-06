El obispo prohibió en las iglesias de la Diócesis la misa de las capas para TVE-1

La misa de las capas pardas prevista para el 18 de febrero de 2018, organizada por la asociación que entonces y hasta ayer presidía Ricardo Flecha, para ser transmitida en directo por TVE-1, hubo de suspenderse a causa de las trabas puestas por el obispado de Zamora. Perplejos se quedaron ayer los socios cuando su aún presidente explicaba los motivos de una acto tan importante que nadie entendía porqué no se celebró tras darse por hecho: "En un principio habíamos pensado celebrarla en una iglesia de la comarca de Aliste, algo que desestimó TVE por la dificultad para realizar la retransmisión pues habría que ubicar un vehículo técnico intermedio". Fue por ello que se optó por la céntrica iglesia de San Andrés de Zamora capital: "Pedí permiso al obispo de Zamora hablando con José Francisco Mateos y parece que no había problema. El problema llegó cuando Gregorio Martínez Sacristán me dijo que había consultado con alguien de Aliste, no me dijo con quien, y que no éramos una asociación religiosa, que promocionábamos una cosa que no tenía nada que ver con la iglesia" por lo cual prohibía la celebración de tal misa "No solo en la iglesia de San Andrés sino en cualquier templo de toda la diócesis de Zamora". La supresión causo un gran perjuicio a TVE que ya tenia reservado el hospedaje para sus profesionales en Zamora.