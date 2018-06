Hasta la corona de Sanabria

Por sexto año consecutivo Sanabria ha celebrado la Transtrevinca, llegando a los casi 100 kilómetros de montaña caminados, para conmemorar el Día Internacional del Medio Ambiente y solicitar justicia ambiental tal y como mostraba la pancarta que las personas participantes mostraron en la cima de Trevinca. Pero la travesía Transtrevinca es mucho más que eso tal y como informa Daniel Boyano Sotillo, miembro del Club Montañismo Sanabria, participante y organizador de dicha travesía, "la Transtrevinca es una ruta transfronteriza que une pueblos, comarcas, regiones y naciones, es decir, une a la gente en torno a la montaña de Trevinca y todo su patrimonio natural y cultural, poniéndolo en valor porque no hay que olvidar que la tradición es cosa del futuro. Tanto el viento, la nieve, la lluvia como los ganaderos y ganaderas escribían en los prados de Trevinca construyendo paisaje y ahora venimos a leerlo".

Además de la parte ambiental la travesía de la Transtrevinca destaca porque une el punto más alto y más bajo de Sanabria y se adapta a las estaciones del año, eligiendo esta fecha también por ser la fecha en la cual esta montaña muestra su cara más espectacular con la floración primaveral de urces, xestas y alguna carqueixa y chaguazo. Asimismo tanto en el tramo nocturno como el diurno se pudo observar fauna local como raposas, martas, nutrias, corzos, liebres, ciervos y el águila real.

Esta travesía es especial para todas las personas que participan ya que supone la unión de personas que les gusta caminar por la montaña y apuestan por su respeto y conservación, ya que como dice Daniel Boyano Sotillo "una persona es la que va a la montaña y otra distinta la que regresa, y es que aquellos que toman por locos a los que bailan lo hacen porque no oyen la música. Aquellos que toman por locos a los que suben montañas lo hacen porque no la escuchan, porque como decía Machado solo el necio confunde valor y precio" asimismo "en la Transtrevinca no hay desconocidos, solo amigos que todavía no se habían conocido" .

Para finalizar esta travesía inclusiva e intergeneracional, en la que participaron personas de distintos países y edades, después de 21 horas caminadas, culminó sin ningún incidente y hubo una celebración al terminar en la cual todas las personas participantes se pudieron relajar y disfrutar.