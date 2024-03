Una detención y una investigación por dos casos de agresión sexual en Salamanca

Un hombre ha sido detenido como supuesto autor de una agresión sexual y se investiga un segundo caso del mismo tipo de delito, ambos ocurridos en Salamanca durante el pasado fin de semana, según han informado a Efe fuentes de la Subdelegación del Gobierno en la provincia.

Los dos hechos no están relacionados, han confirmado dichas fuentes, y la Policía Nacional por el momento no ha informado sobre más datos de ninguno de ellos, más allá de precisar que la investigación del segundo se ha comenzado "porque se ha activado el protocolo, aunque no hay denuncia".

Se trata de la supuesta autoría de dos agresiones sexuales a dos mujeres, pero se desconoce por el momento dónde y cuándo ocurrieron exactamente, así como otras circunstancias sobre los hechos.