Óscar Puente: “Es muy difícil que pudiera ser candidato en una comunidad que no me entiende bien”

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, descarta la posibilidad de ser el candidato socialista a la Junta de Castilla y León en el futuro. “No es mi hábitat, no es mi campo. Es muy difícil que pudiera ser candidato en una comunidad que no me entiende bien”, afirma en una entrevista a ‘El Día de Valladolid’ recogida por Ical.

En ese sentido, Puente explica que cuando él habla de “apostar por Valladolid”, no lo hace “en detrimento de otros territorios”, sino porque considera que “sería la mejor palanca de transformación y de progreso de todos”. “Cuando hablo de Valladolid pienso también en León, en Burgos, en Palencia y Zamora, pero eso no se entiende. Y lo siento porque no tengo nada en contra de los leoneses y es una tierra que por la que tengo afecto y la mayor simpatía. Estoy convencido de que León necesita un plus, que es probablemente la provincia de España que más apoyo necesita, que muchas veces no está bien definido por los referentes locales, que piden, pero no acaban de saber muy bien qué es lo que necesitan”.

El ministro afirma que le “duele mucho esta tierra”. "Me duele mucho Castilla y León profundamente. Me duele una tierra a la que veo resignada, en manos de mediocres, que llevan décadas conduciéndonos al abandono. De verdad que me encantaría tener la capacidad de hacer reaccionar a esta tierra, pero creo que no soy la persona indicada”, resume.