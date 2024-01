El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, rechaza "las nuevas cesiones" del Gobierno central a Junts para sacar adelante los decretos anticrisis votados el miércoles en el Parlamento y urgió la convocatoria de la Conferencia de Presidentes, ya que consideró que "los intereses generales y la igualdad están secuestrados" para que Sánchez siga en el poder.

"Como presidente de Castilla y León, le exijo información, respeto y defensa de la igualdad de todos los españoles", manifiesta Fernández Mañueco en un vídeo colgado en su perfil de X (antes Twiter) en el que valora el debate del miércoles en el pleno del Congreso cuando "in extremis" se aprobaron dos de los tres decretos ley presentados por el Gobierno.

El presidente de la Junta expresa su rechazo a "estas nuevas cesiones exclusivas en competencias, impuestos, financiación o transporte" y añade que "son privilegios para sus amigos y desprecio para la mayoría de los españoles". "Es el día a día que vamos a tener con los socios separatistas en el Gobierno de Sánchez: hoy un chantaje y mañana otro", advierte.

Por ello, señala que Sánchez "debe convocar la Conferencia de Presidentes cuanto antes", tras recordar que es una petición ya realizada en pasadas semanas.

Según el presidente de la Junta, después del pleno vivido ayer en el Congreso –se celebró en el Senado por obras en el primero–, donde Junts mantuvo hasta el final su "no" y después no votó para facilitar que dos de los decretos no decayeran, "el Gobierno está atado de manos por sus socios separatistas", a los que "ha dado más privilegios con el dinero y derechos de todos los españoles".

Entiende el presidente de la Junta que hay un "Gobierno sin estabilidad", que "no sirve ni a Castilla y León ni a España", sino a "los intereses personales" de Pedro Sánchez para seguir en el poder. "Un Sánchez que actúa con debilidad y egoísmo, que no le importa ceder la igualdad de los españoles con tal de pagar el precio impuesto por el separatismo", añadió.