El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, puso este domingo voz desde Salamanca al “clamor” de los españoles contra los pactos firmados por el candidato socialista a repetir Gobierno, Pedro Sánchez. El mandatario ‘popular’ se dio hoy un baño de masas en Salamanca ante 21.000 personas, según datos de la Policía Nacional a pie de la calle Especias, cifra elevada a 25.000 por fuentes del PP, y que se apostaron en las inmediaciones de una repleta plaza del Liceo que recibió afluencia constante desde la calle Toro, completa desde la plaza España hasta la Plaza Mayor y que también tuvo gente en las calles Brocense o Azafranal.

Gritos de “Pedro Sánchez, dimisión”, algún insulto esporádico y animoso tono general de una concentración en la que Fernández Mañueco se encargó de dirigirse a los asistentes con un discurso centrado en “la dignidad, la justicia, la convivencia y la diversidad”. Quien también es presidente de la Junta de Castilla y León dijo “no al privilegio, no a la impunidad y no a la amnistía”. “Somos una nación con siglos de historia que nunca se ha callado ni se va a callar ante la desigualdad y que siempre ha sabido sobreponerse a las dificultades”, refirió.

Mañueco recordó que el separatismo catalán dio un “golpe a la Constitución y la convivencia” y comentó que lo vuelve a intentar “liderado por aquel que debería ser el primero en impedirlo”.” Hace 45 años los españoles aprobamos masivamente una Constitución con la que construimos una democracia de ciudadanos libres e iguales, asentada sobre la unidad y la pluralidad, con unos poderes públicos sometidos a la ley y el Estado de derecho. Nos convertimos en un ejemplo en todo el mundo. Y lo volveremos a ser con esta reacción firme y serena del pueblo español al ataque que sufre nuestra Carta Magna, la división de poderes y las bases mismas de nuestra democracia”, resumió.

En esta ocasión, prosiguió, “la amenaza se redobla” porque es el presidente del Gobierno, tras perder las elecciones y “con la única intención de perpetuarse en el poder”, se ha puesto al frente del movimiento “independentista” que, en sus palabra, “busca derrotar al Estado, buscando romper la igualdad entre los españoles, amordazando a jueces y fiscales y humillando al país”.

Mañueco refirió en su discurso ante miles de salmantinos que los firmantes de los pactos de Gobierno “están vendiendo la libertad y la igualdad de los españoles y lo hacen como suelen hacerlo los delincuentes: a escondidas, ocultándose, engañando”. Elevando el tono, afirmó que la gobernabilidad de país se ha decidido fuera de nuestro sus fronteras. “Se han ido fuera de España en su intento de destruir la democracia española. No dan la cara. Nosotros sí. No nos escondemos. No nos ponemos de rodillas ante los que odian la democracia. Tampoco nos vamos lejos, sino que salimos a las calles y plazas de nuestra nación, orgullosos de nuestra democracia, orgullosos de nuestros jueces, de nuestros policías, de nuestros ciudadanos, de nuestra Constitución. Orgullosos de España”, clamó.

En la parte final de su discurso, encaró la importancia de la unidad entre los constitucionalistas. “Estamos ante un desafío a nuestra democracia que requiere la reacción de los demócratas, sin distinción de ideología. Aquellos que hoy miran a otro lado y no hacen nada, aún siendo conscientes de la gravedad del ataque, se arrepentirán en el futuro de haber sido cómplices con su pasividad en un momento clave de nuestra historia”, apostilló.

“¿Queremos vivir en esa España rota y desigual que han pactado lejos de España? ¿Queremos una nación así para nuestros hijos?”, preguntó, ante la unánime negativa d ellos presentes. “Queremos que la libertad, la igualdad y la convivencia sigan marcando nuestro horizonte. Vamos a dar la batalla contra la impunidad. Lo haremos en las instituciones, en los parlamentos, en los tribunales de justicia, en la Unión Europea y, sí, también en las calles. De forma pacífica, cívica y legítima. Como estamos haciendo hoy. Interrumpido en este punto con insultos al presidente en funciones del Gobierno”, agregó el mandatario.

Frente a la “desestabilización” y el “deterioro” al que están sometiendo a las instituciones los firmantes del pacto, Mañueco se comprometió a fortalecerlas. “Frente al intento de acabar con la ley, nos comprometemos a garantizarla. Es hora de preguntarnos qué podemos hacer por nuestro país. Éste es el camino. La indignación que sentimos ha de convertirse en un clamor que se oiga en toda España y llegue a todas las democracias amigas. Porque la democracia europea está en juego cuando la democracia española está en peligro”, advirtió.

Finalmente, se mostró convencido de que la respuesta, “serena y firme”, servirá para encauzar la gobernabilidad del país. “Quieren nuestro silencio, pero tenemos la convicción de que la democracia española prevalecerá. Algún día la historia contará que España se puso en pie, con serenidad y firmeza, para decir basta y para defender la igualdad entre los españoles. ¡España no se rinde!”, fijó ante una sonora ovación que precedió al himno de España, acompañando las banderas, españolas y europeas, que predominaron hoy en Salamanca.