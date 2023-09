El presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, ha reclamado ante el Pleno "silencio y respeto" durante las intervenciones de los procuradores y ha señalado: "No quiero aspavientos de ningún tipo".

Pollán ha lanzado este mensaje durante la intervención del procurador del Vox Javier Teira, quien ha tildado como situaciones de "segregación nazi" determinadas situaciones que se dan en centros de Cataluña con el uso de la lengua, lo que ha provocado que procuradores socialistas le increparan desde sus escaños.

Esta situación ha llevado a Pollán a paralizar la intervención de Teira para lanzar un mensaje general a los procuradores, en primer lugar a los del PSOE a los que reclamó que guarden el mismo respeto que piden para su grupo en otras intervenciones.

"Les puede parecer mejor o peor lo que diga el interviniente, pero respeten y guarden silencio", ha señalado, tras lo que ha insistido en un mensaje general a todos los parlamentarios: "Sus comentarios los hagan con el que tienen al lado, pero no quiero aspavientos de ningún tipo, de nadie de los que están en este hemiciclo cuando interviene otra persona".

"No lo vuelvo a repetir hoy, si lo que pretenden es que esté llamando al orden desde el minuto uno de la sesión pues lo tendré que hacer pero me parece que no debemos caer en esto, guarden silencio y respeto a las intervenciones de todos los parlamentarios", ha zanjado.