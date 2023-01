El Gobierno ha dado por buena la “rectificación” que, a su juicio, ha hecho la Junta de Castilla y León al negar la existencia de un nuevo protocolo para las mujeres que quieren abortar, polémica que el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, ve producto de una “mentira” y una “manipulación”.

En un comunicado, el Ejecutivo explica que, a pesar de que la Junta aseguró en la mañana de este jueves que inadmitía su requerimiento, le remitió por la tarde un escrito para aclarar que no se había producido “acto tácito alguno” en relación a las medidas anunciadas por Vox. La Junta añadía que tampoco se había transmitido ninguna instrucción a los profesionales sanitarios “ni por escrito ni verbalmente”.

Con esta respuesta, el Gobierno de Pedro Sánchez considera que ha habido un “acatamiento formal” y una “una rectificación oficial” de la intención inicialmente manifestada por el gobierno de Castilla y León. El Gobierno ha reiterado su preocupación por varios anuncios que, de nuevo, apuntan “a una voluntad de vulnerar la legislación vigente en materia de interrupción voluntaria del embarazo, circunstancia que en modo alguno el Gobierno de España va a tolerar ni consentir”. “A estos efectos, el Gobierno se reserva la posibilidad de emprender cuantas acciones legales resulten oportunas”, alerta.

Mañueco: “Quien fija la posición en el Ejecutivo es el presidente”

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), desautirizó ayer al vicepresidente, Juan García-Gallardo (Vox), sobre la aplicación de las medidas antiaborto presentadas la pasada semana: “Quien fija la posición del Gobierno es el presidente”. Durante su estancia en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), Mañueco respondió así al ser preguntado por si sus palabras, negando que vaya a haber cambio alguno en la manera de atender a las mujeres embarazadas de Castilla y León, suponían una desautorización a lo expresado por su vicepresidente: “No se va a hacer nada”, ha zanjado.

“Usted me ve a mí la cara –ha dicho finalmente ante la insistencia de los periodistas sobre la discrepancia con su vicepresidente–: soy el presidente de la Junta de Castilla y León, usted escuchó ayer (por el jueves) al portavoz del Gobierno, representa la voz del Gobierno de Castilla y León, no hay más que decir, no hay debate, lo que hay es una mentira, una manipulación, una sobreactuación, un engaño de Sánchez”, ha argumentado. El Gobierno central ha informado en un comunicado de que da por buenas las explicaciones de la Junta de Castilla y León, presidida por Fernández Mañueco, que ha asegurado que no hay ningún nuevo protocolo sobre el tratamiento de las mujeres que desean abortar, aclaraciones que, a su juicio, suponen una “rectificación oficial”.

Núñez Feijóo pide a la Moncloa que cierre ya un conflicto inexistente

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, abogó ayer por que el Gobierno dé ya por cerrado el “conflicto inexistente” con Castilla y León por el derecho al aborto, tras aclarar el presidente castellanoleonés, Alfonso Fernández Mañueco, de forma oral y por escrito que no habrá cambios. Después de que el Gobierno haya asumido que las explicaciones de Castilla y León sobre la inexistencia del nuevo protocolo que anunció Vox son una “rectificación oficial” y preguntado sobre si esto acaba con la polémica, Feijóo apuntó que “dependerá de si el Gobierno quiere ser serio y estar a la altura”.

“Si quiere ser serio no puede haber conflicto cuando no hay conflicto”, ha apuntado en declaraciones a los periodistas desde la feria de turismo Fitur. Feijóo ha subrayado que lo ocurrido en Castilla y León, donde el vicepresidente de Vox anunció medidas antiaborto que el PP negó, no cambia los planteamientos del PP: defender que todas las embarazadas puedan seguir con su embarazo y “nunca jamás” “coaccionar” a mujeres que quieran interrumpirlo adecuándose a la legislación vigente, según información recogida por Efe.