UGT y CCOO denuncian que la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo quiere incorporar a las fiestas de la Comunidad el día 25 de julio, martes, y festejar al Apóstol Santiago. Para ello, aseguran que pretende modificar de forma unilateral el calendario laboral del año 2023, ya aprobado hace un mes en el Consejo Regional de Trabajo, este miércoles en una nueva reunión.

Del 2 de enero al 25 de julio

La propuesta del Ejecutivo autonómico, según detallan en un comunicado recogido por Ical, es pasar el lunes día 2 de enero de 2023 (festivo por ser el día 1 domingo) al 25 de julio martes. Con este cambio, en opinión de ambas organizaciones sindicales, “van a perjudicar a las familias, a la ciudadanía en general, en fechas tan señaladas en torno al fin de año, por la patética propuesta, que va en contra de los intereses de los trabajadores y, a nuestro entender, también de la movilidad y de la actividad económica de las empresas”.

Por eso, desde ambos sindicatos recalcan su negativa a que se efectúe este cambio “retrógrado” de última hora porque “se sale de la norma habitual de trasladar el festivo que cae en domingo al lunes inmediatamente posterior y por el perjuicio que causa a las personas trabajadoras”. En este sentido, una parte de las personas trabajadoras se encontrarán en esa fecha, 25 de julio, disfrutando de su descanso estival con lo que, si el cómputo de los días de vacaciones es natural, y en gran parte de los convenios colectivos lo es, se les está quitando un día festivo de su calendario laboral, “por obra y gracia del consejero de Vox”.

“El consejero de empleo, Mariano Veganzones, no tiene desperdicio: después de incumplir los acuerdos de diálogo social en su Consejería, de no publicar programas y líneas importantes de actuación con diversos colectivos en materias como prevención de riesgos laborales, migraciones, igualdad, inserción y orientación, tras eliminar programas del Plan de Empleo Local como los técnicos de igualdad o eliminar la discriminación positiva en la contratación por empresas de mujeres víctimas de violencia de género, o entregar la formación de colectivos vulnerables a empresas con ánimo de lucro, etc, ahora quiere reponer las mentiras y la mitología del pasado franquista en el calendario laboral”, señalan.

Con el fin de evitarlo, UGT y CCOO reclaman al Gobierno de Mañueco que detenga esta iniciativa, “que no haga el ridículo otra vez y que se suspenda la reunión del miércoles y se aplique el calendario laboral ya aprobado”. “De no ser así, rechazaremos esta posibilidad en el Consejo Regional de Trabajo, porque la ciudadanía debe saber que sólo se nos consulta y que, por lo tanto, lo pueden hacer, pueden hacernos retroceder a los tiempos de ‘Santiago y cierra España’”, remachan.