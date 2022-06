Nuevo posible caso de viruela del mono en Castilla y León. Lo acaba de anunciar la Junta que, sin embargo, no ofrece datos sobre la provincia en la que se ha activado el protocolo de actuación epidemiológica y asistencial.

La Consejería de Sanidad ha remitido las analíticas del paciente al Centro Nacional de Microbiología de Majadahonda (Madrid), laboratorio de referencia para su análisis mediante prueba PCR.

El quinto caso

Se trata de la quinta ocasión en la que la Sanidad de Castilla y León activa el protocolo por un posible caso de viruela del mono, si bien es cierto que ninguno de ellos hasta el momento ha sido confirmado. De hecho, los cuatro anteriores han dado negativo por orthopoxvirus, el virus responsable de este tipo de viruela.

Vacunación por viruela en Zamora

Dos de cada tres zamoranos estarían actualmente inmunizados frente a la viruela del mono, al menos teóricamente, ya que en su día recibieron la vacuna frente a la variante de la enfermedad hasta ahora conocida, y que se consideró oficialmente erradicada a partir de 1977. Si tomamos ese año como referencia tendrían puesta la vacuna poco más de cien mil zamoranos, casi 105.000, frente a los 65.000 escasos sin la vacuna.

Aunque a partir de 1977 ya no estuvo tan generalizada lo cierto es que no fue hasta 1980 cuando la vacuna contra la viruela desapareció del calendario vacunal, por lo que si se toma esa fecha de referencia serían 116.000 los zamoranos inmunizados frente a los 52.000 que no lo están, es decir, en una proporción de dos a uno.