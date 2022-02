El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Luis Tudanca, aseguró ayer que los 35 años de gobiernos del PP “se acaban el domingo” 13 de febrero. “¡Qué el cambio está aquí. ¡Qué el cambio está al llegar!”, dijo. “Gobernaremos Castilla y León, vamos a cambiar esta tierra por fin”, añadió, tras pedir el voto a los ciudadanos para convertir a la comunidad en una tierra de “ilusión”, “esperanza” y “futuro”.

Tudanca cerró la campaña con un acto junto al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en la Cúpula del Milenio de Valladolid, al que asistieron unas 1.200 personas. Además, aseguró que “hay mucho por hacer”, y que ayer viernes “no se termina nada” y que “el domingo empieza todo”.

El candidato socialista apostó por continuar el legado de Demetrio Madrid: “Esa Castilla y León que imaginaste la vamos a poner en marcha a partir del lunes”.

Al acto en Valladolid acudió también el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, quien aseguró durante el mitin que “España no se merece, ni Castilla y León se merece a este PP de Casado y Mañueco”. “No nos lo merecemos”, apostilló, tras destacar el informe de los letrados del Congreso de los Diputados que cierra la puerta a su acusación de “pucherazo” contra la Mesa del parlamento.

“El PP lleva una semanita, qué paciencia hay que tener”, dijo Pedro Sánchez. El presidente indicó que el error no es de un diputado, sino de una organización a la que censuró que vote en contra de avances sociales que benefician a miles de trabajadores,

Asimismo, Pedro Sánchez ironizó con que los dirigentes del Partido Popular vayan a Europa y no los reciba ni el “portero” y después la Comisión Europea estime en sus previsiones económicas que España será el país que más crecerá en 2022 de toda Europa.

“Que no van a arrimar el hombro, que no van a echar una mano”, dijo sobre el PP y le pidió que no pongan en cuestión la democracia, que cumplan la Constitución, renueven el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) y no manchen el nombre de España en las instituciones comunitarias. “Solo por eso también merecen perder las elecciones”, concluyó.