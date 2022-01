“Esta noche se verá un candidato diciendo la verdad y otros dos mintiendo”, aseguró hoy la presidenta de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas, sobre el debate electoral de Castilla y León. Además, añadió que “Mañueco tiene mucho miedo, por eso ha intentado que Igea no pueda participar”. “Le va a salir mal la jugada, según las encuestas se está alejando de la mayoría absoluta y hoy todo el mundo verá un candidato defendiendo los intereses de los ciudadanos, Igea, y dos que solo defienden los intereses de sus respectivos partidos, Mañueco y Tudanca”.

Por otra parte, también se refirió a la reforma laboral, la líder de la formación naranja ha asegurado que “si finalmente no hay mercadeo entre el Gobierno, ERC y Bildu será gracias a la responsabilidad y sentido de Estado de Cs”. “Queremos que Sánchez no acabe cediendo en el último momento”, ya que “esta es una reforma mucho mejor de lo que querían hacer Podemos, Bildu y ERC”, aseguró. “Habremos hecho un servicio a España si finalmente la parte radical del Gobierno, Bildu y ERC no se salen con la suya; pero también si Sánchez acaba cediendo, demostrando que había otra opción y no quiso”.

Por otro lado, la presidenta de Cs felicitó a la formación ‘Iniciativa Liberal’ por su resultado en las elecciones de Portugal. “Desde el partido liberal español felicitamos al partido liberal portugués, que ha superado todas las expectativas pasando de uno a cinco escaños”.

