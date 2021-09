El exvicepresidente y ahora concejal del PP en el Ayuntamiento de Valladolid José Antonio de Santiago-Juárez auguró hoy que el actual número dos de la Junta Francisco Igea no seguirá en su cargo en Navidad. "Me confirman que no comerás el turrón como consejero. Será un alivio para todos", publicó en su cuenta de Twitter.

De Santiago-Juárez respondió a través de esta red social al vicepresidente y portavoz Francisco Igea, quien en la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno aseguró que respetaba "mucho a los mayores", después de que el primero lo considerara "torpe" por censurar la acción del anterior gobierno de la Junta en materia de población.

Además, aprovechó para darle un "consejo" de "un viejo político a un jovencito". "Si tuvieses dignidad deberías dimitir. Fuiste tóxico para UPyD, eres tóxico para Cs (según dicen ellos mismos). Eres tóxico para la Junta. Me confirman que no comerás el turrón como consejero. Será un alivio para todos", manifestó.

"Llevas dos años culpando de todos tus desastres a la herencia recibida. Eso es de mediocres y de torpes. Deja de llamar a la puerta de los partidos políticos para que te hagan un hueco. Me das pena", añadió.