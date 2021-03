La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, anunció este lunes que su departamento prepara una iniciativa similar al “Erasmus” educativo para que los jóvenes se estrenen laboralmente en sus pueblos y no necesariamente quieran dedicarse a la agricultura o la ganadería. Ribera hizo esta consideración al clausurar un acto celebrado en el Senado para conmemorar el segundo aniversario de la manifestación de la “España vaciada”, en el cual se presentó el “Estudio de percepción de los avances en la España despoblada desde el 31 de marzo de 2019”, impulsado por la Cátedra contra la Despoblación y Reto Demográfico de Next Educación, dirigida por Manuel Campo Vidal.

“Queremos lanzar un mensaje muy claro a mujeres y a jóvenes que viven en el mundo rural y que no necesariamente –pueden hacerlo, es obvio que pueden hacerlo y muchos lo hacen– quieran trabajar en el sector primario y tengan ganas de hacer otras cosas”, apuntó Ribera.

En este sentido, añadió: “Queremos lanzar un programa de bolsa de empleo, bolsa de formación, al estilo de lo que se ha hecho con el Erasmus en Europa, rompiendo fronteras, buscando que al menos tres meses de la primera experiencia laboral de nuestros jóvenes tengan lugar en este tipo de entornos”.

Ese “Erasmus rural” permitirá que el primer acercamiento de los jóvenes del ámbito rural se produzca en pequeños municipios para facilitar su “conexión emocional” con el territorio donde han crecido. Ribera confió que el “primer paquete” del “Erasmus rural” pueda estar en marcha al final del curso 2021-2022, cuando estará destinado a unos 100 primeros jóvenes.

Respecto a las mujeres que viven en el mundo rural, Ribera apostó por generar “programas de apoyo específico y reforzado, a través de proyectos de formación continua, de capacitación digital y con líneas de apoyo financiero mediante préstamos participativos al emprendimiento específicamente dirigidas a mujeres empadronadas en pequeños municipios.

“Queremos dar respuestas concretas a necesidades concretas, pero, sobre todo, lo que me parece más importante: si hace dos años la manifestación tenía por lema ‘la revuelta de la España vacía’, me gustaría que, en poco tiempo, la manifestación tenga por lema ‘el dinamismo desbordante de la España interior’.

Por otro lado, Ribera comentó que “en las próximas semanas” se convocará el Foro Permanente para el Reto Demográfico como lugar de encuentro de asociaciones, actores territoriales y expertos para avanzar en cohesión territorial y la lucha contra la despoblación.

Además de Ribera y Campo Vidal, en el acto del Senado también intervinieron la presidenta de la Cámara Alta, Pilar Llop, y representantes de Teruel Existe, Soria ¡YA!, la Diputación Provincial de Ourense, los ayuntamientos de Montoro (Córdoba) y La Puebla de Castro (Huesca), la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) y Femembales.

Rechazo a que el problema demográfico sea “una tendencia irremediable”

La segoviana Silvia del Río, miembro del colectivo Jóvenes de Castilla y León, hizo ayer un llamamiento en el Senado para no resignarse ante la pérdida de población. “No permitamos que nadie nos diga que el problema demográfico es una tendencia irremediable. La semilla de esperanza que hemos sembrado germina mirando hacia una meta común: la supresión de las desigualdades territoriales y la igualdad de oportunidades”. “Queremos poder quedarnos, queremos poder volver”, afirmó Silvia del Río en su intervención en la Cámara Alta, donde este lunes se presentó el “Estudio de percepción de los avances realizados en la España Despoblada desde el 31 marzo de 2019”, fecha de la manifestación por la España Vaciada en Madrid. La segoviana Silvia del Río, representante de Jóvenes de Castilla y León, incidió en que “es imprescindible poner el foco en el reto demográfico, porque es más necesario que nunca abordarlo, hablar de un país que avanza a dos velocidades y reclamar soluciones para una España vaciada que se desangra ante la falta de oportunidades, ante la falta de un mayor empuje político que nos dé alguna opción a las nuevas generaciones para que no crezcamos bajo la conciencia de tener que emigrar, porque no hay otra salida”.