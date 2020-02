Detenida una pareja en Palencia por arrojar a su hijo recién nacido al río Carrión

Palencia, Ical

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a una pareja, una mujer de 23 años y un hombre de 29, por la muerte de su bebé, al que lanzaron al río Carrión en la localidad de Husillos (Palencia). El cuerpo del recién nacido fue localizado en el fondo del cauce después de que el hombre y la mujer trasladaran a los funcionarios públicos al lugar donde aseguraron haberlo arrojado. Todo ello después de mentir hasta en dos ocasiones a la policía, a quien relataron que habían arrojado al recién nacido a un contenedor, en un primero momento, y que lo habían enterrado, en una segunda declaración. El bebé nació el 28 de enero.

Sobre las 22 horas del domingo, el Centro de Mando Comunicación y Control (CIMACC-091) de la Comisaría Provincial recibió una llamada del Centro de Salud La Puebla, en la que los servicios sanitarios informaron de que estaban atendiendo a una joven que señaló que había dado a luz hace dos semanas y que no sabía dónde se encontraba el bebé. En el historial de la paciente constaba que hace unos días, antes de dar a luz, fue atendida en urgencias y se le advirtió que se preveía un parto de riesgo, por lo que fue derivada a otro centro sanitario especializado.

Ante esta situación, los efectivos de la Policía Nacional se desplazaron al centro de salud, donde la joven manifestó que había dado a luz la noche anterior, aunque no fue así, y que se había desprendido del bebé arrojándolo a un contenedor en el Polígono Industrial de Palencia, en la que fue la primera de las ocasiones que mintió a los agentes, quienes iniciaron la búsqueda del neonato, al tiempo que se realizaron gestiones para paralizar la recogida de basuras en la zona con la esperanza de localizar al bebé todavía con vida.

La Policía Nacional, junto a efectivos de Policía Local y de los servicios de limpieza de la empresa Urbaser inspeccionaron más de 40 contenedores durante más de dos horas, sin resultado alguno

La mujer fue dada de alta y los servicios médicos comunicaron a la Policía que el parto no se habría producido la noche anterior, sino presumiblemente varios días antes. Trasladada la joven a Comisaría, manifestó en su declaración que ella, junto a su pareja, habían enterrado al bebé junto al Refugio, en el Monte el Viejo, por lo que ambos fueron trasladados a este paraje, siendo nuevamente infructuosa la búsqueda.

Finalmente, y tras ser nuevamente interrogados por la Policía, la pareja reconoció que el parto se produjo el pasado 28 de enero y que seguidamente arrojaron al bebé al Carrión, en un paraje cercano a Husillos. Agentes de la Policía Nacional se desplazaron con la pareja al lugar donde decían haber depositado al bebé. Allí encontraron el cuerpo, en el fondo del río.

El Ayuntamiento de Husillos (Palencia) ha decretado tres días de luto y convocaba para hoy, a las 13 horas, una concentración que tendrá lugar a las puertas del Consistorio en repulsa por la muerte del bebé hallado en el río.

La localidad de Husillos (Palencia) se mostraba costernada ante la impactante noticia con que la que despertaban. Según testimonios recogidos por la Agencia Ical, las sensaciones en el pueblo eran de "incredulidad, ya que no se concibe como, tras nueve meses de gestación, puede tirarse a un niño al río". Tal es así que, aseguraron que "esas personas no tienen que estar bien para hacer un acto como este".

Aun así, hay otros vecinos que afirmaron que "estos actos no se pueden consentir". "Habría que hacerles lo mismo que han hecho con el bebé, que no tiene culpa de nada". Y es que, todos los vecinos preguntados llegan a la conclusión de que, "en vez de acabar así, hay muchas otras formas, como ayudarse de la Iglesia o entregarle a los Servicios Sociales, pero no matarlo". Por su parte, el alcalde de Husillos, Juan Jesús Navares, explicó que ante situaciones como esta, "el pueblo de Husillos está muy concienciado con temas contra la violencia de género" consideró que "deben dar ejemplo" para que acciones similares "no vuelvan a suceder".