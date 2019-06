Lacalle asegura que la moción de censura llegará a Burgos "cuando proceda"

El exalcalde de Burgos y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Burgos, Javier Lacalle, aseguró hoy que la anunciada moción de censura por parte del vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, el pasado sábado, tras la investidura del nuevo alcalde de la ciudad, Daniel de la Rosa, llegará "cuando proceda" para corregir esta "anomalía democrática" en la que con mayoría de concejales de centro derecha se tiene un alcalde de izquierdas.

Lacalle, quien mantuvo una reunión de una hora de duración con el nuevo regidor municipal reconoció que Burgos cuenta desde el sábado con "una situación difícil de entender" dado que se tiene "un alcalde de izquierdas habiendo votado la mayoría de los burgaleses por partidos de centro derecha". "Es un alcalde que gobierna en minoría como hice yo pero, sobre todo, un alcalde socialista de Vox".

Asimismo, Lacalle precisó que la moción de censura contra el alcalde socialista es "un escenario que se va a producir en elgún momento" porque "nadie puede pensar que teniendo un respaldo de catorce votos se tenga un alcalde de izquierdas". "Esta anomalía democrática habrá que corregirla", apostilló.

Preguntado acerca del momento en que pudiera presentarse la moción de censura, señaló que "en estos momentos lo que hace falta es serenidad y analizar la situación que se está viviendo y que no afecte en el día a día". Si bien espetó que "no se descarta en absoluto" pero "no depende de un solo partido", dijo.

Sin embargo, se mostró convencido de que "llegará para corregir esa anomalía democrática". Si bien volvió a insistir en que el momento será "cuando proeda" porque, reiteró, "depende de tres partidos (PP, Ciudadanos y Vox) y hay que ir analizando". "Primero hay que dar estabilidad a la ciudad pero estoy seguro de que se producirá", aseveró.

"Es una opción que está abierta y me parece lo lógico y lo razonable con lo que los burgaleses han votado el pasado 26 de mayo", subrayó, y agregó que "todo lleva su tiempo, su momento y su disposición de las tres partes". "Es una anomalía democrática y lo normal es que seamos capaces de darlo la vuelta", aseveró.

La reunión que mantuvieron, fue calificada por Lacalle de "normal" y "en buena armonía" como corresponde, dijo, "a dos personas normales" en la que se hizo un traspaso y una transición "ordenada". Sin embargo, auguró que De la Rosa será el "alcalde de la rectificaciones" durante las próximas semanas, "de muchos planteamientos y decisiones que se han tomado". "Estoy convencido", afirmó. Por su parte, aseguró que el PP ejercerá una oposición "constructiva pero tremendamente exigente como corresponde si que eso sea incompatible con ser leales".