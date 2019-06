Tudanca no da "la batalla por perdida" porque un Ejecutivo del PP "no es cambio"

,

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato socialista a la Junta, Luis Tudanca, reconoció ayer estar tranquilo después de que PP y Cs iniciaran el martes las conversaciones para intentar formar Gobierno en la comunidad porque insistió en que los socialistas no dan "la batalla por perdida" porque queda mucho trabajo por hacer. De cualquier forma, y ante la posibilidad de que puedan fructificar las negociaciones entre los populares y la formación naranja, Tudanca no quiso ponerse "la venda antes que la herida" y advirtió a Ciudadanos de que un Gobierno en el que estuviera presente el PP "no es un cambio de ninguna de las maneras, lo justifique como lo justifique".

Tudanca, que ayer presidió en Valladolid la reunión del Consejo Territorial del PSOE de Castilla y León, acusó al PP de querer "gobernar siempre ellos a cualquier costa con el único fin de mantener el poder", mientras que el líder de los socialistas en la comunidad garantizó que el PSOE no defraudará "las esperanzas de los ciudadanos" que consideró que el pasado 26 de mayo eligieron "abrir un tiempo nuevo en Castilla y León".

El secretario general del PSCyL incidió en que el resultado de las elecciones municipales y autonómicas del pasado 26 de mayo ha sido "histórico" porque ganó los comicios "con claridad, rotundidad y nitidez", mientras que el PP sufrió "un descalabro histórico" en la comunidad. "Los castellanos y leoneses votaron cambio real y necesario", e incidió en que la posibilidad de que gobierne en la comunidad la misma formación que lo ha hecho los últimos 32 años "no es un cambio de ninguna de las maneras", recalcó. Consciente de que los resultados tras el 26 de mayo obligan a llegar a acuerdos, Tudanca abogó por no "satanizar" el diálogo ni "vetar" las conversaciones entre fuerzas políticas como la que se está produciendo entre Cs y PP, y sin entrar a valorar la estrategia de la formación naranja, Tudanca estimó que "cada uno es responsable de sus actos", como avanzó que será el PSOE.

En la misma línea, Tudanca descartó cualquier temor ante la posibilidad de que PP y Cs puedan llegar a un acuerdo que dejara al PSOE en la oposición. "No tengo ningún temor, porque esto es democracia y política".

Tras años de trabajo para construir un proyecto "autónomo", Tudanca llamó a conseguir "una voz propia que nos saque del olvido y de tres décadas de silencio" porque estimó que no se puede tolerar "que Castilla y León se convierta en un protectorado de Madrid" y que la autonomía "la gobierne un valido de Pablo Casado", aclaró.