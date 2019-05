Casi medio millón de castellanoleoneses ya han presentado la declaración de la renta

La campaña de la renta llega a su ecuador y 415.000 contribuyentes de Castilla y León ya han saldado sus cuentas con Hacienda, lo que suponen 23.000 personas más que el año pasado. De los declarantes, 274.627 ya han recibido la devolución de la Agencia Tributaria por importe de 181,5 millones de euros del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a 2018 (IRPF 2018), un 10,76% más que el año pasado en las mismas fechas.



Esta agilización en los pagos se ha producido gracias a una paralela aceleración de las presentaciones. En un contexto de anticipación de servicios de asistencia, mejoras en 'RENTA WEB' como la cartera de valores, y un nuevo impulso dado a las dos vías de presentación no presencial alternativas a la web de la Agencia (la aplicación móvil y el plan 'Le Llamamos' de confección telefónica de declaraciones).



Más declaraciones en Zamora

Quiénes no están obligados a declarar

El plazo termina el 1 de julio

En lo que va de campaña de la Renta 2018, en Zamora ya se han presentado 23.835 declaraciones, un 3,42% más que el año pasado, de las cuales 15.624 ya han recibido su devolución. A nivel nacional, la Agenciaen las mismas fechas, a un total de 4.481.000 contribuyentes. El total de declarantes de IRPF que ya han recibido la devolución es un 10% superior al de la pasada campaña en mismas fechas.Más de 7 millones de contribuyentes ya han presentado su declaración en toda España, 574.000 más (un 8,9% más) que el año pasado en las mismas fechas.(+8,7%) y aquellas con resultado a ingresar totalizan 1.058.000 (+9%).En términos generales, no están obligados los contribuyentesanuales. Sin embargo, este límite se reduce si los rendimientos proceden de(salvo excepciones), o también cuando el pagador no está obligado a retener y cuando los rendimientos están sujetos a un tipo fijo de retención. En tales casos,Existen varias vías para presentar la declaración, según sea el resultado a devolver o a ingresar , y si se domicilia o no el pago. Domiciliar el pago significa quepero el pago no se hará efectivo hasta elLa domiciliación no impide fraccionar el pago en dos plazos (el segundo, el 5 de noviembre). Este martes arranca la asistencia presencial en oficinas bancarias y de Hacienda para la presentación de declaraciones.

La administración este año ha agilizado sus trámites con la presentación de declaraciones por vías alternativas a las de ejercicios anteriores