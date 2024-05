Fiestas del Toro Benavente 2024: Las "revoleras" de Mer, lucen historia

Aunque ya llevan unos días expuestas, fue esta mañana cuando la artista de Santa Cristina, Mer Fidalgo, inauguraba su exposición “Revoleras de Colores” que puede visitarse en el espacio cultural abierto durante quince días en las inmediaciones del toril bajo el lema “Nuestra seña de identidad”.

Mer posa junto al capote de Juan del Álamo. / E. P.

Son capotes de brega usados, regalados por las figuras del toreo a Mer y que los ha decorado como mejor lo sabe hacer, estampando su arte en ellos. En cada uno de los capotes se observa la imagen del torero al que han pertenecido, pintada al óleo.

En el recorrido por las “revoleras” se observan los capotes de Manuel Escribano, David Galán, Cayetano, Alejandro Marcos, Diego Urdiales, Damián Castaño, Sebastián Castella, Pepe Moral, López Chaves, Javier Castaño y Juan del Álamo. “Es una muestra de mis revoleras. No he podido traer todas porque de aquí me voy a Madrid, a las Ventas de nuevo, y tengo que llevarlas”.

Los capotes pueden verse en una de las salas de la muestra de las fiestas. / Eva Ponte

Mer espera que sean muchas las visitas que recibe esta muestra, enmarcada en un espacio dedicado a las fiestas del Toro Enmaromado y pidió que “los mimen, que los cuiden, que se ganan fotos y las suban en redes, pero que me los cuiden mucho que son mis pequeñas joyas. Que lo disfrutéis”.

En la presentación estuvo acompañada por el concejal de Fiestas, Alberto Lorenzo, quien puso en valor esta muestra que forma parte de esta iniciativa que “tiene miras más altas. Esperamos que no sólo sea una exposición de 15 días, estamos soñando por lograr un Museo del Toro en Benavente”.

La Asociación Benaventana del Toro Enmaromado abre esta exposición en horario de lunes 27 de mayo a sábado 1 de junio de 12 a 14 y de 17 a 19 horas.

Mer Fidalgo colocando una de sus "revoleras de colores". / E. P.

Mer será también la encargada de realizar el taller de revoleras propuesto para las jornadas de miércoles y sábado de esta semana y dirigida a los niños. La demanda ha sido notable, con casi un centenar de niños interesados en participar de esta iniciativa. "Es una actividad que me gusta mucho. Llevo capotes en pequeño formato, los pintamos, trabajamos con ellos y se van metiendo un poco en el mundo del toro. Es mi aportación mínima al mundo del toro.". Con estos talleres "ponemos la semilla para acercarse al mundo taurino", apostilló el edil.