El arte, estímulo emocional para los mayores en Benavente

Reducir el aislamiento, la soledad y mejorar la autonomía personal de las personas mayores es el principal objetivo perseguido por el programa de Promoción de la Red Social y Envejecimiento Saludable que desarrolla Cruz Roja en Benavente, dirigido a personas mayores de 65 años. Dentro de este programa que se inició a mediados del mes de enero y se prolonga durante hasta finales de mayo, están en marcha varias actividades con gran participación. "Va dirigido a esas personas mayores, que la mayoría de ellos quieren estar en su casa el mayor tiempo posible, con el fin de que esto les ayude a permanecer, si así lo desean, en el lugar donde quieren vivir, donde van a estar más a gusto y aparte donde van a poder decidir en libertad lo que quieren hacer con su día a día", explica la responsable del programa, Marian García.

Uno de los participantes muestra orgulloso su pueblo, en el cuadro. / Eva Ponte

Todas las actividades de este programa son gratuitas para los participantes porque están subvencionados por la Junta de Castilla y León en su totalidad.

Una de las participantes muestra la obra realizada con los colores que más le gustan. / Eva Ponte

Entre las iniciativas propuestas está la del "Arte con las Manos", un taller de expresión artística que constituye un espacio donde los participantes realizan pintura sobre un lienzo, motivados por un voluntario. "Se pretende con esta iniciativa que el arte de crear sea un medio de comunicación, de participación, el medio para relacionarse, para expresar emociones o sentimientos y para la vida social. El movimiento genera movimiento. Lo que queremos es que se relacionen y que vean que esa vida social que van creando es buena para su salud, para su estado anímico, emocional, personal", añade la trabajadora social.

El taller de pintura se realiza en una de las salas de la sede de Cruz Roja en Benavente. / Eva Ponte

Con esta iniciativa en la que participan con gran interés varias personas mayores "lo que generamos es que la gente que participa en las actividades tenga ganas de seguir creando, de seguir haciendo y, sobre todo, ilusionarse por distintas cosas", explica la técnico de Cruz Roja quien añade que esto se consigue gracias a los voluntarios que les estimulan a que participen y sigan haciendo, "es la mejor forma en que ellos se van a sentir bien. El entusiasmo lo crean los propios voluntarios".

Con este programa se abordan varios aspectos. Por un lado se utilizan las relaciones sociales como medio de prevención de la soledad no deseada. "Es diferente que una personas viva sola con que se sienta sola. Una persona puede estar acompañada y sentirse sola. No es algo que afecte sólo a las personas mayores, en cualquier etapa te puedes sentir así. Las causas de la soledad son muchas y muy complejas. Puede desencadenarla la pérdida de un ser querido, la aparición de una enfermedad, una separación, el cambio de instituto o la jubilación. Ese sentimiento de encontrarte solo, incomprendido o desconexión con el entorno no tiene que ver sólo con las personas mayores".

Por otro lado, mejorar la forma de relacionarnos con los demás es una oportunidad de conectar con otras personas y esto supone un factor de protección para esa soledad no deseada.

La actividad de "Arte con las Manos", se realiza con carácter semanal en horario de mañana en grupos reducidos y no es necesario que el participante sepa pintar. "Los voluntarios, dependiendo del nivel que tengan, así realizan las actividades".

Entre las actividades propuestas dentro de este programa está también el taller de ajedrez, de reciente creación; el taller de memoria y estimulación cognitiva; los rincones de lectura de clásicos, que leen literatura clásica y lee el profesor; o la tertulia literaria en la que hacen lecturas compartidas, o comentan diferentes libros; "Quedamos y punto", en que recuperan tradiciones como realizar labores de vainica, punto de cruz o ganchillo; el rincón de poesía; el buen trato y los paseos saludables de los miércoles.

