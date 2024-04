Asensio dará celeridad a la aprobación del proyecto del Puerta del Noroeste

El desarrollo industrial "es importante para el desarrollo de Benavente y la aprobación de los proyectos del Puerta del Noroeste en Junta de Gobierno es importantísimo". Son palabras de la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, quien en el día de ayer recibía la llamada del subdelegado de Gobierno, Ángel Blanco, "al que agradezco la deferencia que ha tenido con este ayuntamiento", para comunicarle que se había producido ya la firma de la resolución del Informe de la Unidad de Carreteras del Estado en Zamora, del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, sobre el Polígono Industrial Puerta del Noroeste de Benavente.

La diligencia con la que se ha trabajado desde el departamento de Urbanismo, por parte de la arquitecta municipal de Benavente, se ha puesto en valor, no sólo por la propia alcaldesa, sino también por la propia Subdelegación. "Quiero dar las gracias al arquitecta municipal porque ha realizado un trabajo todo lo rápido que ha podido. El informe de Carreteras solicitaba unos requerimientos técnicos y había varias cosas que subsanar en el proyecto. Para nosotros no ha dejado de ser una sorpresa puesto que se había dicho que estaba todo lista a falta del informe, pero no ha sido así", señala Asensio.

Lo cierto es que las conversaciones mantenidas entre los técnicos ha permitido al departamento de Benavente avanzar en las modificaciones que han afectado al proyecto del Puerta del Noroeste. "Eran aspectos técnicos como por ejemplo que se proteja el espaldón del relleno mediante protecciones de escollera. Esto es algo que ya se ha incorporarlo al proyecto del Puerta del Noroeste".

Ese trabajo que se ha estado realizando durante estas semanas, en que se ha estado a la espera de la resolución de Carreteras, es lo que va a permitir llevar a la mayor celeridad el proyecto de reparcelación y urbanización y el de expropiación de terrenos a Junta de Gobierno. "Aún no puedo confirmar el orden del día de la Junta de Gobierno de la próxima semana que se celebrará el jueves. Pero se hará lo más rápido posible", asegura la alcaldesa.

Una vez se aprueben los proyectos, se podrán realizar las actas de ocupación. "Tendremos que consignar el dinero y podemos ocupar ya los terrenos. En el momento que los terrenos sean municipales ya podemos disponer de ellos".

La alcaldesa de Benavente hizo hincapié en la importancia de este proyecto para el desarrollo de Benavente. "Es algo en lo que se lleva trabajando ya desde que el anterior equipo de gobierno del PP estaba en el Ayuntamiento, la idea del PP siempre ha sido apostar por el desarrollo industrial de Benavente".

El 2024 será el del inicio de licitación pero hasta 2025 no será posible iniciar las obras del nuevo polígono industrial. La alcaldesa asegura que "siempre hay empresas interesadas en este proyecto de desarrollo industrial, pero lo cierto es que la mayoría de las veces lo hacen de un modo anónimo. Pero interés siempre hay".

El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, ha agradecido la labor de la Unidad de Carreteras y el trabajo de los técnicos de la Subdirección General de Planificación y Explotación del Ministerio de Transportes y reconoce la labor de la arquitecta del Ayuntamiento.

"Hay que valorar muy positivamente la prioridad que le han dado los técnicos del Ministerio. También hay que reconocer la labor de la arquitecta de Benavente que ha aclarado, ampliado información y enviado información de forma prácticamente inmediata, explica el responsable político.

El PSOE urge una Junta Local Extraordinaria para seguir avanzando

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Benavente urge al Equipo de Gobierno a la convocatoria de una Junta de Gobierno Extraordinaria para llevar a cabo la aprobación definitiva de los proyectos tanto de urbanización como de actuación para el futuro Puerta del Noroeste; una vez que el informe de Carreteras ya ha sido remitido definitivamente al Ayuntamiento, tras haber demorado la aprobación la falta del mismo. Desde el Grupo Municipal Socialista queremos agradecer la diligencia y dedicación de la arquitecta municipal para que esto sea una realidad más pronto que tarde, así como de los técnicos tanto de la Unidad de Carreteras como de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes. Por otro lado, el Grupo Municipal Socialista insiste en que "nuevamente el tiempo nos da la razón"; y tal y como advirtieron hace unos meses, "el presupuesto municipal entraría en vigor sin tener aprobados ni los pliegos administrativos ni técnicos para proceder a la licitación del proyecto y no perder ni un segundo más en el desarrollo económico de nuestra ciudad". Instan, además, al Equipo de Gobierno a que "convierta el desarrollo económico en su prioridad, no con palabras, sino con hechos y que lleven acabo tanto la aprobación definitiva de los proyectos del Puerta del Noroeste como la aprobación de los pliegos a la mayor brevedad posible, para poder adjudicar este año las obras".

