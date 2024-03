Napoleón, a la carrera por las calles de Benavente

Con el objetivo principal de "dar a conocer a los alumnos la historia de la Benavente, que sustenta sus propias raíces", se desarrolla en el colegio San Vicente de Paúl de esta ciudad el proyecto trasversal que han denominado "La Carrera de Benavente", con el nombre que se dio al momento histórico en que las tropas napoleónicas y las inglesas se encontraron en Benavente a principios del siglo XIX.

De modo que ayer el centro de Benavente acogió una yincana preparada por los alumnos de 4º de Educación Secundaria que estudian Artes Escénicas, tanto de la clase bilingüe como de español, para todos los alumnos de este centro educativo. Varios fueron los puntos claves de las actividades organizadas: la zona de acceso al Teatro Reina Sofía, la plaza Santa María y los Paseos de la Mota.

El proyecto se puso en marcha a principios de curso y se han desarrollado diferentes actividades. En esta ocasión "otra vez utilizando como contexto los lugares y el momento histórico con los que hemos trabajado anteriormente, los alumnos de 4º ESO bilingüe han preparado diferentes actividades para los alumnos de la Secundaria", explica la coordinadora, Estíbaliz.

La actividad partió fingiendo una batalla en el campo de fútbol del colegio, a través del juego "Atrapa la bandera" o "Capture the flag" con el que han comenzado a salir diferentes equipos de alumnos y alumnas del centro hacia la plaza de Santa María. En este lugar les esperaban dos alumnos, ataviados con atuendos que simulaban la indumentaria de las tropas francesas, para iniciar el juego "Napoleón Says", una adaptación del conocido juego "Simon Says", según explicó uno de los encargados de organizar la actividad.

La actividad, en los Paseos de la Mota. / E. P.

En los Paseos de la Mota, un par de alumnas también iban esperando la llegada de los grupos a los que transmitían un mensaje en inglés. Para pasar esta prueba los participantes de cada grupo tenían que memorizar un trabalenguas en inglés, meterse en un saco y comenzar una carrera hasta el siguiente punto para transmitir el trabalenguas.

El siguiente punto, el de la zona de acceso al Teatro, otras alumnas indicaban a los participantes qué hacer. La prueba la pasaban interpretando un baile y una canción relacionada con piratas.

Varios alumnos de 4º de ESO con chalecos amarillos iban indicando a los grupos dónde acudir para la siguiente prueba.

Pasando la prueba en Santa María. | E. P. / Eva Ponte

Los alumnos de Primaria, se han quedado en el colegio porque el grupo de Artes Escénicas en español les habían preparado otros juegos, contextualizando el momento. De modo que en las "caballerizas" jugaron al juego de las sillas, tiraron bolos que representaban a los diferentes ejércitos, pudieron participar en un escape room con varias pruebas y una carrera de relevos. "Todo un éxito de actividad en la que, hasta el sol ha brillado para nosotros", asegura la coordinadora de la actividad.

La "Carrera de Benavente" del colegio San Vicente de Paúl comenzó en octubre, con los alumnos de 3º y 4º de la ESO que realizaron una marcha hasta el puente de Castrogonzalo y representaron el momento en que las tropas inglesas volaron el viaducto para que no pasaran los franceses. A partir de ahí, han tenido una serie de actividades alrededor de la misma temática como la Marcha Solidaria con las familias por el centro de Benavente, un recital poético del escritor Agustín de Andrés y lecturas de su libro "Beneventum", visita con los alumnos mayores al Centro de Día del Alzheimer donde intentaron atraer sus mejores recuerdos de la infancia y juventud a través de poemas y canciones tradicionales. En Carnaval, con la colaboración del AMPA, más de 200 personas participaron en el desfile disfrazadas de los dos ejércitos.

En este proyecto "estamos buscando y hemos conseguido incorporar la historia de Benavente a variadas actividades del centro; aprender a trabajar por proyectos de forma transversal; integrar a todos los estudiantes en un proyecto de centro para crear y favorecer el sentimiento de comunidad".

