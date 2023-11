Cómo poner cadenas para la nieve en tu coche

Cómo poner las cadenas, metálicas o textiles, a las ruedas de los vehículos en el caso de nieve en la carretera, o qué neumáticos son los más adecuados para la temporada invernal son algunos de los consejos que se han impartido en la mañana de ayer en Benavente a través del taller gratuito promovido desde la Dirección General de Tráfico. Agentes de la Guardia Civil de Benavente mostraron a los viandantes cómo llevar a cabo la colocación de cadenas en el menor tiempo posible y hacerlo del modo adecuado.

El taller se ha impartido en la Plaza de la Madera, desde las diez y media de la mañana y con escasa participación al estar la mañana lluviosa. Los participantes han podido realizar in situ la colocación de las cadenas en vehículos de la Guardia Civil. "Básicamente la equipación que se debe llevar es: las cadenas que debes de comprarlas en función del tamaño de las ruedas y unos guantes puesto que cuando sales y hay nieve en la calzada se te van a quedar las manos muy muy frías y eso dificulta montarlas", explicó Alberto Santiago, investigador de Seguridad Vial en la Jefatura de Tráfico de Zamora.

Para llevar a cabo la colocación de las cadenas hay que tener en cuenta que "deben de estar desenredadas. Llevar la parte del cable de acero que va protegida a la parte media del vehículo y a partir de ahí tirar de las cadenas hacia adelante y engancharlas con el tensor. Generalmente no quedan súper tensas, por lo que hay que girar un poquito la rueda, no más de un cuarto de vuelta, y ya podrías circular", añade.

No hay que olvidar que las cadenas tienen que ir montadas en el eje tractor del vehículo. "En los BMW, por ejemplo es atrás y en otros vehículos está delante", puntualizó.

A la hora de seleccionar la cadena adecuada "a título personal yo recomendaría comprar la cadena clásica de acero, puesto que la cadena textil tiene una vida muy limitada. En el momento que salgamos de la parte que no hay nieve y accedamos a la parte de asfalto normal se va a degradar totalmente. No aguantan nada. Yo no compraría la cadena textil".

¿Cuándo usar cadenas?

Cuándo hay que hacer uso de estas cadenas es otro de los interrogantes de los conductores. Y el momento adecuado es cuando la calzada comienza a cubrirse de nieve. "Si hay poca nieve no es necesario. En el momento que empieza a cubrirse de nieve es cuando sería necesario. En el caso de placas de hielo también hay que poner cadena y circular muy muy despacio", indicó el responsable.

"El neumático de invierno en placa de hielo desliza también. La cadena se incrusta en el hielo. Las placas de hielo suelen ser muy cortas por aquí y no te da tiempo a poner la cadena. Básicamente no hay que tocar el freno y sin acelerar. Si se va el coche o el vehículo hay que intentar corregir la dirección en sentido contrario al que se va".

La colocación de las cadenas es algo "puntual" y otra cuestión importante es que en zonas donde hay túneles hay que circular siempre con neumáticos de invierno. "Es algo que se indica en la señalización".