El Pleno de Benavente aprueba las cuentas de 2022 por unanimidad entre reproches de mala gestión

El Pleno del Ayuntamiento de Benavente ha aprobado la cuenta general de 2022 por unanimidad pero entre reproches y acusaciones de mala gestión entre la izquierda y la derecha. PSOE e IU, responsables de esa etapa, han sacado pecho de los números aprobados y han recordado al PP que en el relevo de equipo de Gobierno en 2015 los populares se abstuvieron a la hora de aprobar la cuenta general de 2014, de la que eran responsables.

Segun el documento, el pasado ejercicio se ha cerrado con la deuda municipal en 4,7 millones de euros, un flujo de caja de 10 millones, dos cuentas bancarias de 1 y 1,5 millones de euros, y otra remunerada de 2,6 millones. El superávit del ejercicio fue de 200.000 euros, el remanente de tesorería de 2,1 millones, el nivel de endeudamiento del 39,43% y el periodo medio de pago a proveedores de 9,5 días.

La portavoz del PSOE y exconcejala de Hacienda, Patricia Martín, ha recomendado a PP y Vox que "aprovechen la herencia", sigan "esta senda" y "hagan lo mismo en estos cuatro años. Martín ha ofrecido su ayuda. "Tienen las armas", ha dicho, para realizar inversiones productivas sin subir los impuestos.

"No tenemos un duro"

"Yo no sé muy bien cuáles son esos numeros tan buenos que me ponéis encima de la mesa", ha replicado el concejal de Vox, Eugenio Blanco. "Yo no llevo Hacienda, pero lo único que sé es que toda la feria está patas arriba. No tenemos un duro y nos encontramos y tenemos enfrente un reto como es el Puerta del Noroeste, con una financiación externa que va a limitar la tesorería durante bastante tiempo. O sea que no sé dónde está ese dinero, esos números tan buenos, porque no tenemos ni para pagar un cristal de la pista de pádel, y no digo nada más".

"Solo tiene que coger el decreto de arqueo de caja. No se lo han inventado el interventor ni el tesorero. Imagínese la herencia nuestra, con 9,6 millones de deuda: en 2015 me dieron ganas de salir corriendo para mi casa", respondió Martín en su segundo turno.

El portavoz del PP y concejal de Hacienda, José Manuel Salvador, advirtió que el líquido lo es cuando está en el presupuesto y justificó las cantidades bancarias "porque se ha recibido dinero de subvenciones que se nos ha adelantado. Vamos a ver al final qué podemos hacer porque los técnicos les advirtieron que el Ayuntamiento no tenía capacidad de gestión para todas esas cantidades".

Salvador ha argumentado que de las subvenciones concedidas por Europa a España "solo se han ejecutado el 10% porque hay gravísimos problemas de personal", ha acusado de "triunfalismo" a PSOE e IU por su anterior gestión y minimizado la importancia de la reducción de la deuda municipal de 9,6 a 4,7 millones resaltada por Martín. "El 80% de los ayuntamientos de Zamora redujeron la deuda a cero. Ustedes no han hecho ningún logro, y con el préstamo que pideron a finales de 2024 la deuda será de 6,15 millones de euros", ha dicho.

"Merma de las arcas públicas" y "casos escandalosos"

"No queremos contribuir a la crispación de la calle", ha proseguido el portavoz del PP, que seguidamente ha afeado a PSOE e IU que sobrepasarán los pagos de horas extras y tuvieran más tarjetas de la ORA gratuitas que concejales en el Gobierno. También les ha acusado de anomalías e irregularidades "que recogen los informes técnicos", de haber generado 17.000 euros de indemnizaciones, y librar gastos estando en funciones sin estar autorizados "mermando las arcas públicas, con algunos casos escandalosos". No ha citado cuales ni referenciado cifras.

El primer debate de enjundia de la sesión se ha saldado sin embargo con la aprobación de la cuenta por unanimidad. Con anterioridad, el concejal de IU, Manuel Burón, ha anunciado que usaría el minuto que le correspondía en el debate de una cesión de solar municipal y de alineacion en la calle Ronda de los Pelambres para guardar un minuto de silencio por las 48 mujeres asesinadas en lo que va de año por la violencia machista.

Los concejales del PSOE, que justificaron la acción al «haberse negado el PP a realizar consensuadamente este minuto de silencio en la Junta de Portavoces», se sumaron poniéndose también de pie. El punto urbanístico también fue aprobado por unanimidad.

PP y Vox sacaron adelante con sus votos la desestimación del recurso de reposición presentado por el concejal de IU contra un acuerdo de pleno anterior que excluye del consejo de administración del Centro de Transportes y Logística de Benavente a Manuel Burón, que ha reprochado al equipo de Gobierno de coalición que no le hayan notificado la resolución.

Burón ha defendido que no hay ninguna argumentación jurídica que justifique que no pueda ser consejero del CTLB cuando no es trasladable la proporcionalidad municipal a la sociedad pública, que tiene sus propios estatutos. Ha responsabilizado al equipo de Gobierno de no respetar la representación política salida de las urnas en el CTLB.

La portavoz del PSOE, Sandra Veleda, ha criticado que PP y Vox no aceptaran la vía de solución planteada por el Grupo Socialista en la sesión anterior para resolver este conflicto "por no darnos la razón", y el portavoz popular, José Manuel Salvador, que ha recordado que el reglamento sobre el Grupo Mixto fue aprobado por PSOE e IU sin imaginar estas consecuencias, será modificado, pero no cabe aceptar el recurso porque el acuerdo de Pleno anterior se basa en este texto. La alcaldesa ha precisado al concejal de IU que no se le ha remitido la resolución desestimatoria porque el acto en el que se produce se acaba de producir en esta sesión.

Dos mociones presentadas por PP y Vox, en contra de una teórica Ley de Amnistía a los prófugos catalanes la primera, y a favor de la igualdad entre territorios, la segunda, han provocado el segundo incidente del Pleno tras un encendido debate con Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, José María Aznar, Felipe González, los pactos del Majestic, el acercamiento de presos de ETA y la investidura o investiduras próximas, como telón de fondo.

PSOE e IU se han referido a los herederos del franquismo en varias ocasiones y el concejal de Vox, Eugenio Blanco, enfatizó en su intervención el "gusto" de la izquierda "por sacar a pasear al tío Paco" y ha atribuido a las filas socialistas y comunistas españolas "los mayores crímenes, el mayor número de asesinatos, robos y malversación", así como el uso del dinero público "para ir de putas y farlopa" cuando gobiernan. "Son el partido más corrupto de Europa", ha dicho.

A lo largo del Pleno se produjeron algunas escaramuzas verbales y Beatriz Asensio pidió en varias ocasiones a todos los concejales que respetaran el turno de palabra de los portavoces «aunque no guste lo que se diga». Así, llegó a llamar la atención tres veces la concejala popular, Sara Casquero, y pidió al PSOE respeto para la presidencia.