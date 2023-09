La Feria del Pimiento de Benavente, un único día y media docena de productores

La vigésima novena edición de la Feria del Pimiento y Productos de la Tierra de Benavente se desarrollará en una única jornada, el próximo día 30, y contará tan solo con media docena de productores de morrón. Los ultimos episodios de lluvia han perjudicado la producción del producto que ya estaba maduro y el que está verde tiene hasta el día de la feria para madurar.

A día de hoy los productores que acudirán a la feria ni siquiera saben de cuánto producto dispondrán, según ha explicado el presidente de Ahurvabe, Luis Fernando Lena. A esta situación hay que sumar la falta de relevo generacional entre los productores.

La bajas por jubilación de unos y la decisión de no sembrar pimiento de otros ha marcado también la organización de esta edición, al punto de que la asociación barajó la posiblidad de suspenderla. Ahurvabe cuenta con 15 socios hoy por hoy. A la feria acudirán "seis o siete" junto a productores de miel, legumbres, y queso. También se sumarán dos puestos de cerámica.

"Los productores de pimiento no saben muy bien, hasta prácticamente casi el día antes de la feria, de lo que podrán disponer. Aseguran que sí habrá pimiento para un día pero lo que no queríamos era ponerlo dos días y que estuvieran día y medio o un día los stand vacíos. Y a ver si lo conseguimos. A ver esta semana si acompaña el tiempo y madura el producto bien y por lo menos el sábado tener los stands llenos de pimientos como otros años", precisó Lena.

El presidente de Ahurvabe detalló que "si no se apunta o se borra alguno, entre pimientos, legumbres, miel y queso", habrá una docena de puestos, de estos seis stand serán de pimiento. "Es lo que hay en el futuro. Es un problema de relevo. Antes había 80 productores y venían 20. Ahora hay diez productores y si hay un año malo, de pimiento vienen seis o siete, cogido con pinzas".

La invitación de la Concejalía "a los jóvenes que no tengan trabajo"

Además, según Lena, "no saben cómo va a estar el producto. A día de hoy lo tienen verde. Ellos tienen la esperanza de que llegue bien, de que llegue maduro. Lo que tienen rojo la lluvia lo ha afectado mucho, y aunque se quisiera adelantar la feria y hacerla este fin de semana estarían fastidiados igual. La campaña venía adelantada pero las lluvias han hecho mucho daño", ha abundado.

El panorama para los próximos años tampoco es halagüeño. "Hay dos productores que se jubilan dentro de dos o tres años. Otros dos jóvenes que antes venían este año no han puesto pimiento. A mí me da pena. Ahora no hay gente dispuesta a venir. Aunque hubiese venido un buen año no hubiesen venido muchos más, dos más, ocho en total, dándose bien la situación. Ni siquiera han podido certificar el producto por como está, no porque no quieran, y algunos no vendrán al mercado el jueves" para reservar el producto para el día de la feria.

Según Lena, como este, en los próximos años seguirá habiendo "dos opciones": o suspender la feria o celebrarla un solo día. El presidente de Ahurvabe subrayó el esfuerzo y la voluntad de que la feria no se pierda.

El presidente de Ahurvabe explicó la situación durante la comparecencia para informar del programa ferial en el Ayuntamiento, y la concejala de área, Sara Casquero, aprovechó para realizar una invitación. "Desde aquí animamos a todos los jóvenes que no tengan trabajo, que no sepan qué hacer, que se dediquen al pimiento”, dijo antes de expresar la convicción de que "ya hubo problemas hace dos años" cuando "quedó huérfana" al separarse la parte de productos de la tierra. "Cómo era aquello: entre todos la mataron y ella sola se murió", afirmó.

Esta vigésimo novena edición de la Feria del Pimiento y Productos de Benavente y Los Valles arrancará a las nueve de la mañana y echará el cierre a las once de la noche. Por la mañana y por la tarde habrá actuaciones musicales con un horario por definir y a las seis de la tarde habrá una fritada de producto y una degustación popular.

Diputación, Ayuntamiento y la Obra Social de Caja Rural, cuyo representante, Primitivo Santos, resaltó la "relevancia" y calidad del producto, colaboran en el evento.