El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, denuncia en Benavente que los incumplimientos de Mañueco con Zamora lastran “el presente pero, sobre todo, el futuro” de la provincia de Zamora.

Tudanca ha abierto el III Foro de Alcaldes y Concejales del PSOE que se celebra en Benavente. Se refirió Tudanca a los incumplimientos en materia de ayudas e iniciativas concretas con los habitantes de la Sierra de la Culebra tras el devastador incendio del verano; a los incumplimientos con la reapertura de los consultorios locales, que en la provincia zamorana siembran la inquietud de los habitantes del medio rural; a los incumplimientos con los municipios de La Raya con los que Mañueco se comprometió a invertir unos 40 millones; y a los 10 millones de euros que prometió para la Puerta Noroeste de Benavente.

Señaló que el futuro de la provincia está en peligro porque “Mañueco no cumple, porque la Junta no cumple”, pero prometió “no rendirse” y “seguir trabajando duro”. Alabó el trabajo realizado por los alcaldes y concejales socialistas en esta comarca de Benavente e hizo hincapié en proyectos tan importantes como el Puerta del Noroeste en Benavente, "paralizado porque la Junta no cumple sus compromisos".

Lamentó también que los dirigentes del PP "no se esfuerzan porque se creen que lo tienen todo hecho”, por lo que puso en valor la “ambición” del alcalde de Benavente, Luciano Huerga, ante el “conformismo” y la “resignación” que, a veces, inunda la provincia que sufre una “sangría demográfica”.

Mientras, señaló que 112.000 hogares de la provincia ya cuentan con banda ancha ultrarrápida gracias a las inversiones del Estado, como anunció ayer la secretaria de Estado de Telecomunicaciones, María González Veracruz.