La Junta de Castilla y León ampliará el periodo de vigencia del Plan Territorial de Fomento de Benavente en dos años y otros dos prorrogables con el fin de facilitar en tiempo y forma el proyecto del Puerta del Noroeste de Benavente.

Es uno de los acuerdos a los que se llegó ayer por parte de la Comisión de Seguimiento celebrada en el Centro de Negocios de Benavente para valorar el desarrollo del proyecto y conocer la inversión pública necesaria en lo que se ha venido denominando la fase 0 del proyecto industrial de Benavente. El importe de esta inversión se cifra en 12,4 millones de euros, algo cercano a lo que se había recogido en el estudio de viabilidad que cifraba en 12,7 millones la inversión necesaria para ejecutar en los primeros años de desarrollo del polígono. Lo cierto es que, a día de hoy, son 7.360.000 euros los que hay comprometidos en firme por parte de la Junta de Castilla y León, Ayuntamiento de Benavente y Diputación Provincial y sin la financiación completa, es decir, cinco millones más, el desarrollo del Puerta del Noroeste está en el aire.

Acuerdos

Con el firme compromiso de las administraciones implicadas y el convencimiento de los agentes incluidos en la Mesa del Diálogo Social de que el desarrollo de este enclave logístico tiene que salir adelante, desde la Comisión de Seguimiento se han alcanzado varios acuerdos. Uno de ellos es la ampliación del periodo de vigencia del Plan Territorial.

“Estamos de acuerdo que el criterio mercantil es y existe. Desde la Junta estamos ya trabajando en proyectos logísticos y estamos viendo que esta zona es un enclave logístico fundamental y estamos interesados en que el desarrollo de este proyecto logístico se acelere al máximo”, explicó el viceconsejero de Economía y Competitividad, Carlos Martín Tobalina.

Añadió en su exposición durante la Comisión de Seguimiento que “si el proyecto cambia tenemos que explicar en qué cambia y en qué anualidades. Todo esto lo que puede hacer es ampliar los plazos y retrasar el proyecto. Se ha ido retrasando por los procedimientos administrativos. El tiempo es el que es, pero si se descansa sobre dinero público es así”.

Explicó el alcalde, Luciano Huerga, que “se han explicado los proyectos de urbanización y reparcelación, así como el de expropiación. Se han desglosado las cantidades económicas y estamos hablando de un coste estimado de 12,4 millones para esta fase 0 y todos hemos concluido de la necesidad de acelerar al máximo los plazos porque no podemos permitirnos pagar el coste de oportunidad”.

La estimación prevista en cuanto a periodo de desarrollo y según apuntó Huerga es que “los tres proyectos, si todo va bien, estén realizados en quince meses antes del inicio de las obras y diez meses las obras. El Plan de Fomento estaba inicialmente planteado entre el año 2019 y el 2022. Hemos acordado la ampliación por dos años iniciales y otros dos prorrogables”.

Las administraciones han planteado también que se creará de modo “urgente” una comisión delegada de carácter técnico que será la encargada de analizar los proyectos ya redactados y revisar el aumento de los costes previsto, puesto que tiene que tener además de un respaldo técnico también respaldo jurídico. “Nos debemos a informes técnicos que deben estar consensuados. Aspectos como los retrasos, las cuestiones burocráticas y demás. No hay que olvidar que las reservas de crédito han sido auditadas e intervenidas”.

Para la elaboración de estos informes técnicos se ha dado de plazo un mes. Tiempo en el que también pretenden volver a convocar una comisión de seguimiento, o al menos “antes de que finalice el año, para valorar esos compromisos firmes con el Puerta del Noroeste y el cronograma para su planificación.

Las administraciones harán un llamamiento al Gobierno de España para que participe en este Plan Territorial y que apoye de modo monetario este proyecto.

“Hay un compromiso de todas las administraciones, también de la Junta de Castilla y León de dar un impulso a este proyecto. Se ha mantenido la inversión en el actual Centro Logístico de Benavente. No vamos a dar un paso atrás para que se desarrolle esta ampliación pero hemos decidido entre todos, creemos que es importante, dar la oportunidad al Gobierno de España para que pueda colaborar en ese incremento del presupuesto detallado. El Ayuntamiento ha mostrado también su preocupación de lo que pueda suponer financieramente a nivel municipal”, explicó la directora general de Política Económica y Competitividad, Rosa Cuesta. La Junta de Castilla y León ha fijado ya para los presupuestos de 2023 la cifra de 1,8 millones de euros para el Puerta del Noroeste pero es un importe que “no se va a poder ejecutar en el marco de todo el proceso”, señaló Cuesta.

Mesa de Diálogo Social

En la Comisión de Seguimiento habló también el presidente de CEOE-Cepyme de Benavente e hizo hincapié en la necesidad de que no se pierda esta oportunidad de crecer para Benavente. Lamentó el retraso de los trámites burocráticos y señaló “qué difícil sacar adelante proyectos en este país, en esta comunidad y en este Ayuntamiento”; pidió “que nadie ofrezca más de lo que se puede cumplir”.

Los representantes sindicales de UGT y CCOO señalaron también que “el coste de oportunidad no se puede dejar pasar”, recordaron que se trata de un proyecto de la Junta de Castilla y León al que no debería de condicionar si participa o no económicamente el Gobierno y también que “el coste definitivo no es algo que no se supiera”.