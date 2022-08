Los vecinos de Santa Croya de Tera se hartan de los retrasos en la instalación de la fibra

Numerosos vecinos de Santa Croya se han hartado de los continuos retrasos que están sufriendo para recibir la instalación de fibra óptica en sus domicilios. Denuncian que las continuas llamadas que realizan a la empresa responsable no surten ningún efecto, sino al contrario.

Las personas que afirman haber llamado más de una vez a la empresa coinciden en no recibir ninguna solución, sino que reciben un trato lejano a la amabilidad y se sienten ignorados y engañados, pues ha llegado a darse el caso de recibir un servicio no solicitado.

“Llamas y no te solucionan nada, directamente pasan del tema”, manifiesta un vecino. “Hace tres semanas que habían dicho que iban a venir a ponérnoslo y nunca más se supo”, añade y sentencia que “de hecho, llamamos el otro día y nos dijeron directamente que no lo teníamos contratado, lo cual es mentira”.

Este caso confirma que “no solo nos enviaron un servicio que no habíamos pedido, sino que encima no nos lo han dicho y nos lo han querido colar a traición”.

Según cuenta, recibieron un aparato que no habían pedido y, al llamar a la empresa responsable, “nos dijeron que es que era lo que teníamos contratado”. Esto sucedió, explica, poco después de que hubiera multitud de fallos al hacer la portabilidad de las tarifas que tenían contratadas con otra empresa en su núcleo familiar.

“Llamas y son todo pegas”, denuncia. Explica que, al llamar a la empresa una vez más, “estaba pidiéndoles la fibra para mi lugar de trabajo, y me hablaban todo el rato de la de casa y cuando por fin se aclara, me dice que no le consta que haya nada contratado para esta dirección, cuando nosotros hemos recibido el mensaje de confirmación de que iban a venir a instalarlo”. “Volvimos a llamar y nos dijeron que se les habían colgado el sistema, que cuando lo solucionaran nos volvían a llamar, y hasta hoy, en esas estamos”, manifiesta este trabajador y residente en la localidad.

Como este caso hay más en esta ribereña localidad del Valle del Tera. “Hace más de un mes hubo una avería en los cables y dijeron que ya no hacían reparaciones en el cobre, pero tampoco han venido a poner la fibra, entonces hemos estado dos meses pagando por un servicio que no nos están dando”, denunciaba otro vecino.

Lo que los habitantes de este pueblo exigen es que se tengan en cuenta sus peticiones y se les complete un servicio contratado, pero que no están recibiendo. Ya no solo en las viviendas particulares, sino también en los lugares de trabajo.

“Llevamos un tiempo llamando y nada, no nos la han puesto ni en casa ni en la oficina”, se quejaba una vecina, ante el abandono al que se sienten sometidos por la empresa responsable de la instalación de la fibra.

“A mi casa vinieron, pero como a la primera no encontraron el punto para hacer la instalación nos dijeron que ya vendrían más adelante, y de esto hace ya dos semanas”, denunciaba otro habitante de la localidad.

Los trabajos de instalación en el pueblo habían concluido el pasado mes de junio, cuando el subdelegado de Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, confirmó que “la empresa se encontraba realizando un afinamiento del sistema” y a la semana siguiente, es decir, durante la primera semana de julio, cualquier vecino de Santa Croya podría llamar para solicitar este servicio. Un afinamiento del sistema que, no obstante, llegaba casi un año después de la colocación de todo el cableado necesario.

Las quejas se suceden día a día en esta localidad del Valle del Tera, en la que hay muchas personas que requieren de una conexión estable y funcional para realizar su trabajo con normalidad y, sin embargo, están viéndose privados de esto que, visto lo visto, parece ser un privilegio no al alcance de todos.