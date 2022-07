Marcos Gómez, músico: “Los incendios son un tema que nos preocupa y del que hay que hablar”

Juventud, potencia, ilusión y una pasión por la música desde bien temprano son algunas de las características que definen a “Givo”, cuyo nombre de pila es Marcos Gómez. Natural de la localidad madrileña de Ciempozuelos, forma parte del grupo de punk rock Barracüda, en el que toca la batería desde los primeros días del grupo, hace ya cinco años. Buen conocedor de la vida rural, es plenamente consciente del sufrimiento de las zonas rurales, especialmente en un verano tan negro y plagado de incendios forestales. Este y otros problemas de la vida rural son una de las principales temáticas del grupo, que encuentran en los pueblos una gran fuente de inspiración.

–¿Dónde está el germen de Barracüda?

–El grupo nace a raíz de que Millán, bajista y voz, y Aitor, guitarra y coros ya tuvieron un grupo tributo a La Polla Records. Eso se dejó y al cabo de un tiempo Millán y Aitor volvieron a juntarse. Más adelante coincidieron con Desastre en las fiestas de Titulcia. Yo colaboraba con ellos y a Millán le hablaron de mí, por si buscaban batería para el grupo. Yo era muy pequeño entonces, no di el concierto entero, pero estuvo viéndome tocar allí y le gustó. Después me llamó para unirme a su grupo, y esto fue en 2017.

–¿Hasta qué punto es la vida rural y la gente de los pueblos una fuente de inspiración a la hora de componer?

–Para nosotros es una de las principales vías de inspiración. Somos de pueblo de toda la vida y conocemos mucho la vida rural como tal. Al final todo lo que hemos aprendido durante este tiempo ha sido gracias a la vida de pueblo, que es bastante diferente a la vida en una ciudad.

Somos de pueblo y nos sirve de inspiración. Todo lo que hemos aprendido durante este tiempo ha sido gracias a la vida rural, que es bastante diferente a la vida en una ciudad

–Cuando nace Barracüda, ¿esperaban el crecimiento que ha experimentado el grupo en relativamente tan poco tiempo?

–Cuando formamos Barracüda, por lo menos yo no lo tomé así. Yo me metí en Barracüda con trece años, entonces no lo tomé como un proyecto para conseguir vivir de la música. Simplemente lo tenía, al menos en un principio, como hobby, como método de diversión o de hacer lo que me gusta. Lo que es evidente es que no nos esperábamos llegar al punto de sacar dos discos, tener una canción que parece que tira un poco más, tener la oportunidad de tocar en ciertos sitios... Esto al final es progreso, pero yo creo que en un principio ninguno de los tres nos lo esperábamos.

–¿Cómo se sienten cuando reciben llamadas para actuar tan lejos, como es este fin de semana en Santa Croya de Tera?

–Nosotros nos sentimos muy bien. El hecho de que cuenten con nosotros para tocar o ir a ciertos lugares, quiere decir que por unas cosas o por otras, nuestra música le gusta a la gente. Nos sentimos muy realizados y muy orgullosos de nosotros mismos.

–¿Podría decirse que, en cierta manera, la pandemia frenó su progresión?

–Más bien al contrario. Creo que somos los únicos a los que nos vino bien la pandemia. Ese tiempo de confinamiento, de no poder hacer eventos y demás lo hemos utilizado mucho para componer, reestructurar o retocar canciones y poder avanzar mucho musicalmente. Nosotros como banda y la gente que nos ha visto tocar lo ha notado mucho. Hemos cogido bastante más consistencia. Por desgracia, ha habido una pandemia, pero dentro de lo malo, a nosotros nos ha venido muy bien musicalmente.

Nos vino bien la pandemia. Ese tiempo de confinamiento, de no poder hacer eventos y demás lo hemos utilizado mucho para componer, reestructurar o retocar canciones y poder avanzar mucho musicalmente

–Como buen conocedor de los pueblos y de sus gentes, ¿cómo ha vivido esta oleada de incendios que ha sacudido España y, especialmente, la provincia de Zamora?

–Ese es un tema que nos tiene bastante preocupados. Tanto incendios provocados como naturales. Lo hablamos mucho en ensayos y demás, porque nosotros creemos que el campo y la naturaleza es algo importantísimo en la vida diaria. Es lo que te da para vivir, te da el oxígeno, el aire, y el hecho de que se estén quemando tantísimos bosques a nosotros nos trae mucha congoja. De hecho tenemos una canción que habla de eso. Es un tema del que hay que hablar mucho e intentar erradicarlo cuanto antes.

–¿Qué podemos saber sobre el nuevo material de Barracüda?

–Se puede saber poco porque no lo sabemos ni nosotros. Sí que queremos seguir grabando. Queremos hacer otro disco para el año que viene, pero no sabemos ni cuándo se va a poder adquirir ni nada. Lo que sí te puedo decir es que va a ser un disco muy potente, con música muy chula, de la que se puede disfrutar mucho. Yo creo que a la gente le va a gustar mucho.

–¿Qué le diría a alguien que tiene pensado lanzarse a aprender a tocar un instrumento o, incluso, montar su propio grupo?

–Que tire adelante y que vaya con ello. Para mí esto es la mejor experiencia que he tenido nunca. Y encima que hayamos tenido la oportunidad de tocar en ciertos sitios o con cierta gente es maravilloso. A cualquiera que me diga “oye pues estoy pensando en aprender a tocar un instrumento”, yo le diría “pues ponte mañana”. Y sobre todo que persista y que lo haga con ganas. Es muy difícil, y no te lo dice precisamente uno que vive de la música, pero es muy complicado.

–¿Qué diría que es lo más importante a la hora de dar un concierto?

–Transmitirle nuestras ganas a la gente. Aparte de que guste la música, que eso es primordial, igual que dar un buen concierto. Se trata de tener pocos fallos, que eso se da por descontado que tiene que ser así. Sobre todo eso, hacer disfrutar a la gente y transmitirle nuestras ganas. Yo creo que si la gente ve que lo hacemos con ganas, eso lo notan y lo perciben, por lo que disfrutan muchísimo más del show, sea Barracüda o sea quien sea. Una de las cosas más importantes es transmitirle a la gente tus ganas que tienes de dar ese concierto.