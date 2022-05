El Ayuntamiento de Villabrázaro explica que “en el cementerio municipal hemos tirado dos árboles que estaban causando daños en las sepulturas. Hay varias sepulturas dañadas”. Explicaciones que ofrece tras darse a conocer la denuncia de una vecina de la localidad interpuesta ante el Seprona y el Juzgado de Benavente por la tala de cipreses en el camposanto de Villabrázaro, sin expediente técnico.

“Hay un mínimo de ocho sepulturas dañadas, una cruz en el suelo, y se han talado solo dos árboles”, asegura. Explica también que desde el Ayuntamiento de Villabrázaro “se habló en su día con Medio Ambiente, de la Junta de Castilla y León y nos explicó que eso no era competencia de la Junta. Sino que es competencia del Ayuntamiento porque es un cementerio municipal y está fuera de la Ley de Montes”.

Explica también que, aunque se hayan quitado esos dos árboles, el cementerio no se iba a dejar sin plantas. “Para el otoño se van a poner plantas que no sean tan agresivas y que no causen tanto daño y tanto perjuicio en las sepulturas”, añade.

“La gente sabe que están haciendo mucho daño”. Asegura que se pidió opinión a los vecinos sobre quitar los árboles y una amplia mayoría está a favor. Reconoce el Ayuntamiento que no existe informe técnico.