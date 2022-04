“Antes del verano una gran empresa firmará por el Puerta del Noroeste de Benavente”

Ramón Vázquez Negro, presidente de la Asociación de Centros de Transportes de España (ACTE), se involucró en el desarrollo del Puerta del Noroeste desde que se encargaron los estudios.

El martes, recuperado ya de la covid tras pasar tiempo hospitalizado en la UCI, acudió a la Feria Internacional de Logística de Guadalajara e insistió en que el éxito del proyecto benaventano está garantizado.

Vázquez, que sigue el desarrollo de la actuación prevista en Benavente al milímetro, ha confirmado que antes del verano se habrá confirmado la instalación de una gran empresa de inmologística en el polígono benaventano.

-¿Cómo ha evolucionado el proyecto del Puerta del Noroeste desde que ARUP presentó el estudio de viabilidad?

-Cuando Arup hizo el estudio estableció las premisas para que Benavente, la ampliación del Centro de Transportes tuviera viabilidad técnica, económica y sectorial. La viabilidad se garantizó con esos estudios y lo que se ha puesto en marcha son las 58 hectáreas de lo que se ha llamado Puerta del Noroeste. Este el concepto que aglutina todas las potencialidades tanto de comunicaciones como de implantación. Aquí hay 35 hectáreas para usos logísticos y luego usos industriales y terciarios de servicios. El momento actual es que está terminado el proyecto de urbanización, en proceso de revisión. Están los informes sectoriales que son obligatorios para la puesta en marcha. Está la negociación con carretera para mejorar los accesos de la A6 con una doble raqueta y están los procesos con los propietarios, tanto para los que quieren participar en el desarrollo como aquellos que no quieren o no tienen superficie suficiente para participar, que se inician ahora los procesos expropiatorios.

-Usted manifestó en su día que este sería un proyecto de éxito. ¿Está garantizado este éxito? ¿Cuánto tiempo será necesario para que se materialice?

-Yo creo y lo sé a ciencia cierta, que no se ha terminado el proyecto de parcelación porque hay una gran empresa con una gran superficie para su implantación que está determinando la superficie exacta que necesita para ajustar el proyecto de parcelación a la demanda de esta empresa. Yo creo que antes del verano esto estará firmado. Y hay otra empresa industrial potente, también con otra superficie muy interesante para las hectáreas de uso industrial, con la que se están empezando las conversaciones. Todo esto se está haciendo por parte de CBRE, que es la mayor consultora de inmologística que hay en el mercado en el mundo y en España realiza el 50% de las operaciones de inmologística y que es la que está desarrollando el plan funcional de la adaptación de esas parcelas a los usuarios finales. Antes del verano yo creo que habrá algún notición. A finales de año comenzarán las obras de urbanización y, vamos, yo creo será un éxito total.

-Con estas previsiones que usted refiere ¿podría ocurrir que este polígono se quedara pequeño?

-Sí. Yo estoy convencido que en un muy poco tiempo se agota esta superficie. Pero no hay que olvidar que en el proyecto Benavente III esta parte del Puerta del Noroeste era un sector, el norte. Hay que reajustar el antiguo Benavente III para hacer una segunda fase, una tercera fase, cuando en este proyecto haya implantación de empresas que sean sobre todo empresas motoras, empresas tractoras de otras medianas y pequeñas.

-Si todo esto se cumple, ¿en qué situación quedaría Benavente desde el punto de vista de la logística en una década?

-Pues como un punto logístico como Zaragoza o como está siendo Badajoz, en el que nadie creía; o como está siendo Villadangos en León, o como están siendo otros proyectos nuevos. Porque ahora las ciudades medianas que están en una posición de isócrona de cuatro horas y media de las grandes poblaciones, y no olvidemos que Benavente está en la isócrona con Gijón, con Madrid, con Vigo, con las principales poblaciones del Noroeste, pues ahora los tiempos de conducción y descanso del transporte son fundamentales para la implantación. Porque esto está cambiando. Ya no solamente son Madrid y Barcelona, Zaragoza, Sevilla, Valencia y Málaga, es Badajoz, es Benavente, es Guarromán en Jaén, es Huelva, es Miranda de Ebro, es Burgos. Están creciendo un montón los centros logísticos esparciéndose por todo el territorio.

-Este proceso puede parecer largo y sobre todo en la oposición política local está generando críticas, que han hablado incluso de desastre. ¿Cuál es su opinión?

-Llevo trabajando en centros de transporte y logística desde el año 1990, cuando de esto no se había oído hablar, y cuando se puso en el mapa Benavente, y para esto solo hay que trazar tres isócronas, tres círculos, de cuatro horas y media, Benavente, Zaragoza y Guarromán (Jaén), estás cubriendo toda la península ibérica. Eso es lo que están buscando. El hecho de que CBRE, la mayor consultora inmobiliaria haya puesto su sello en Benavente para trabajarlo con sus clientes, con sus mayores clientes operativos, es la mayor garantía de éxito. Y al final la cruda realidad es la que se va a poner sobre el terreno. Lo que yo espero que estas personas que no creen en esto cuando vean ahí las empresas implantada, el empleo generado, la actividad económica y el círculo virtuoso de que más empleo, más población, más servicios, que es el crecimiento que se ha dado en otras zonas, pues no solamente lo reconozcan, que no se pongan la medalla de que ellos han sido los que lo han potenciado.

-¿Cuál es la importancia de participar y asistir a las ferias de logística y transporte a nivel técnico y político?

-Hay que estar en el mapa. Aquí en Guadalajara (esta entrevista se realizó el marte de la pasada semana) no estaban los grandes municipios logísticos, no estaba Azuqueca de Henares, ni Cabanillas, ni Illescas, no está Zaragoza. Pero hay pequeños municipios como Benavente, Algete, Miranda de Ebro, como Onda, veinte o treinta mil habitantes, que son las que tienen que darse a conocer. Y más que por la asistencia directa de las personas, porque en el caso de la feria de Guadalajara, aunque lleva el nombre de internacional pues tiene un ámbito más reducido, después en el SIL de Barcelona va a estar todo el mundo de la logística. Inversores, operadores, empresas finalistas, clientes. Entonces es barato estar aquí, y merece la pena porque estás poniendo en el mapa a Benavente como ciudad logística.

-¿Puede aspirar Benavente a atraer cualquier multinacional de la logística?

-Con total seguridad. Y posiblemente, como decía antes, necesite más suelo y lo tiene. Y con el aprendizaje que ya ha tenido con este proceso, que recuerdo que ha sido por el sistema de cooperación, que ha sido el propio Ayuntamiento el que gestiona todo el proceso y el que ha obtenido la financiación para las obras de urbanización. Eso es lo que es fundamental. No al libre albedrío de los propietarios que sí tienen el suelo, pero no tienen dinero para urbanizar. El aprendizaje de este proceso, de este sistema de cooperación ha supuesto el que cualquier proceso nuevo por el mismo sistema va a estar muy acelerado.

-¿Cómo puede afectar a la logística la guerra de Ucrania y la inestabilidad económica actual?

-Depende de qué sectores logístico. Por ejemplo, el sector de la automoción está muy tocado. Tanto por la falta de componentes, como por el cambio del modelo de producción a vehículos eléctricos. La alimentación no para de crecer. El gran consumo tampoco para de crecer. Está creciendo ya a dos dígitos, en el ecommerce.

-¿Pese a la inflación?

-Pese a la inflación. ¿Lo parará un poquito? Sin ninguna duda, pero va a seguir creciendo sí o sí. Y los logísticos que no están dentro de esos sectores, como el de la automoción, tardará bastante más en recuperarse. Pero todo el tema de los componentes eléctricos, de los paneles fotovoltaicos, del hidrógeno, de las energías alternativas, esto genera volúmenes más que suficientes para seguir creciendo a dos dígitos.

-¿Hay oportunidad en los fondos europeos para Benavente y la logística?

-CBRE preparó para Cylog, que está pendiente de presentarlo hasta que se constituya el nuevo Gobierno de Castilla y León y haya responsable de la Consejería y de la Dirección General, CBRE presentó un informe con todos los fondos europeos que eran susceptibles para poder utilizarse en los distintos enclaves. Ese informe lo presentaremos muy pronto, en cuanto esté constituido el nuevo Gobierno, y hay muchísimas oportunidades. Hay millones de euros captables por los fondos europeos para proyectos logísticos de los centros, tanto en energía, como en sostenibilidad, como en áreas de estacionamiento, como en plataformas.

-¿Con qué proyecto podría encajar Benavente?

-Están hechos uno por uno, en cada Centro de Transportes. Están hechos Burgos, Valladolid, Palencia, Benavente, Salamanca, Segovia, Ponferrada, Ávila. En cada centro Cylog se ha analizado uno por uno que tipo de proyecto se puede presentar a fondos europeos, para qué sí y para qué no. No olvidemos que los fondos europeos son una parte. Tienen que suplementarse con financiación propia y hay que ver la situación de cada uno. Yo creo que, en un mes, antes del verano, haremos la presentación de este estudio, incluyendo Benavente.