Esta práctica, según han explicado viene siendo habitual desde el comienzo del mandato, al igual que el hecho de que solo tienen acceso a la documentación de los puntos que se someten a aprobación en la misma sesión plenaria.

Según su testimonio, no reciben documentación ni en papel ni por medios electrónicos y por lo tanto “vamos al Pleno sin saber qué es lo que vamos a votar. Allí nos tiran la documentación en la mesa para que la veamos o nos explican que es lo que vamos a votar y tenemos que rebobinar”, explica el edil Eliecer Domínguez.

El PSOE ha presentado un recurso de reposición que registró en las últimas horas en el que sostiene que la convocatoria y celebración de la sesión de Pleno el día 14 de enero no se ajusta a la normativa vigente.

Alega que resulta evidente que entre la convocatoria de la sesión extraordinaria del pleno realizada el día 12 de enero y que no tenía carácter de urgente, y la celebración de la misma el día 14, transcurrieron menos de dos días hábiles.

El recurso sostiene que se ha producido una vulneración del derecho fundamental de participación política tal y como refleja una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en 2018, que sienta jurisprudencia.

El hecho de que no transcurrieran dos días hábiles entre la convocatoria y celebración de la sesión plenaria, “determina la nulidad de pleno derecho de los acuerdos adoptados en la sesión por lesionar derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional y se prescinde de las reglas esenciales para la formación de la voluntad del órgano colegiado”.

Por ello reclaman la nulidad de la sesión y que se acuerde “la rápida adopción de las medidas administrativas oportunas por parte de la Alcaldía y de la Secretaría Municipal para la válida convocatoria de pleno y, en su caso, la aprobación de los asuntos contenidos en el Pleno Municipal cuya nulidad de pleno derecho se insta mediante la interposición del presente recurso”.

El PSOE ha presentado este recurso que cuenta con el respaldo de Ahora Decide. Ambas formaciones políticas cuentan con un concejal frente a los cinco ediles del PP, que gobierna en la localidad.

El recurso y las alegaciones afectan al sorteo de mesas electorales y a los presupuestos

Además del recurso de reposición presentado por la concejala del PSOE, Marta Luisa Feliz, el concejal de Ahora Decide ha formulado alegaciones a la aprobación inicial de los presupuestos con los mismos argumentos. “No han transcurrido dos días hábiles entre la convocatoria y celebración de la sesión plenaria lo que determina la nulidad de pleno derecho de los acuerdos adoptados”, argumenta. La formación de mesas electorales para las elecciones de este domingo y el presupuesto de la localidad, se ven afectados tanto por el recurso como por las alegaciones, que tendrán que resolverse ahora. El concejal de Ahora Decide recibió una comunicación por whatsapp de la secretaria municipal, a la sazón portavoz del PP en Benavente y candidata a las Cortes regionales, Beatriz Asensio, en la que esta afirmaba que no irían los presupuestos, pese a figurar en el orden del día, porque había habido un error. Sin embargo, el Pleno los aprobó. El concejal vive en Valladolid y no acudió a la sesión pensando que solo habría sorteo de mesas. Ni él ni la edil del PSOE, que el día del Pleno estaba enferma, recibieron el presupuesto, cuya aprobación publicó el BOP fijando como fecha del pleno el día 15 y no el 14, cuando en realidad se celebró.