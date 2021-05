Una semana más de restricciones en el sector hostelero y en salas de juegos en Benavente por la alta incidencia acumulada en los datos de contagios por COVID, y el sector continúa su calvario sin saber "cuándo vamos a salir de esta".

Lo cierto es que a pesar de llevar tres semanas con el interior de los bares y restaurantes de Benavente cerrados, la incidencia ha seguido aumentando en la ciudad. "Esto pone en evidencia que las medidas no están funcionando, pero seguimos señalados como culpables", lamentan desde el sector.

El alcalde de Benavente, Luciano Huerga, ha sido tajante en su posición al lado de la hostelería de la ciudad y contra las medidas adoptadas por la Junta para la contención de la incidencia acumulada en la ciudad. "Me parece que las medidas propuestas por parte de la Junta de Castilla y León son un absoluto despropósito y están llevando a cabo a la ruina económica a la hostelería en la ciudad de Benavente. De tal manera que esta mañana me han llamado varios hosteleros, desesperados por la situación y me explican que cuando la administración les permita abrir no van a poder hacerlo", lamentaba Huerga.

Pide el regidor municipal que "después de semanas y meses pidiendo suavizar el marco de las restricciones que lo hagan. Es necesario conciliar las medidas sanitarias con el ejercicio económico. Que permitan recuperar el ritmo económico porque algunos hosteleros se están planteando la desobediencia civil, no cumplir las normas" y añade que "insisto, pedimos que se suavice el marco de las restricciones a nivel regional. Es lo que toca en estos momentos ante la situación que todos estamos viviendo".