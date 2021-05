“Me supone una satisfacción impresionante. Para mí volver a andar en moto es una maravilla, es la libertad”. Con estas palabras explica Carlos Blanco, un benaventano que tiene discapacidad física desde hace 17 años lo que siente ante un reto como al que se enfrenta este fin de semana, va a correr como piloto en el Campeonato de España de SuperBike, en la modalidad Handy, es decir, de deporte adaptado. Carlos hace hincapié en la necesidad de dar visibilidad a iniciativas que permiten la integración, a pesar de contar con las limitaciones impuestas por su discapacidad. Su condición física no ha sido obstáculo en ningún momento para seguir haciendo lo que le gusta, sino más bien todo lo contrario.

Él es piloto aficionado, la moto “es mi vida y soy feliz así. Hay gente que no entiende que, después de haber sufrido el accidente en moto y como consecuencia de eso sufrir la discapacidad que tengo, me suba a la moto y sea lo feliz que soy. Pero si algo creo que es importante es que hay que hacer lo que tú creas que te hace feliz. A mí subirme en la moto me hace muy feliz”, asegura.

Las afecciones físicas que tiene Carlos tras el accidente en moto que sufrió cuando tenía 28 años le han supuesto la amputación tibial de la pierna izquierda y secuelas también en la otra pierna, en la rodilla y el tobillo; afectado un dedo del pie que hace que en ocasiones pierda el equilibrio, hundimiento de la parte frontal y lateral derecha de la cabeza, quemaduras en las cuatro extremidades, son solo algunas de esas secuelas.

Pero nada de esto le frena para seguir disfrutando de lo que más que una afición es su forma de vida. Es el tercer año que el Campeonato de España de SuperBike tiene modalidad Handy y han conseguido dos carreras. El viernes comienzan los entrenos, la primera carrera será el sábado a las 17:30 horas y el domingo, a las 11, la segunda.

Cuando habla de sus limitaciones a la hora de enfrentarse a una carrera la discapacidad no es algo en lo que haga hincapié, explica que “lo que más me cuesta en la carrera es que no estoy acostumbrado a competir. Hay gente que en los adelantamientos juega más a ganar. Yo no soy, digamos, tan sangriento, a la hora de hacer un adelantamiento. Me cuesta mucho. No soy profesional”, asegura.

Aún así el pasado año se subió al podio con un tercer puesto y en el último año ha seguido dedicando horas al deporte de todo tipo para conseguir fondo. “He seguido entrenando con la moto Enduro y con la moto de circuito también. Pero además, de modo habitual entreno con el Club de Natación de Benavente, también hago bicicleta de carretera, algo de piragüismo y hago gimnasio siempre que puedo. Para estar en forma siempre”, explica.

Incide en la importancia de dar visibilidad al deporte de motor adaptado. “Hay personas que, muchas veces, tienen un problema físico y ya se queda en casa y con el pensamiento de que no se puede hacer nada. Yo quiero demostrar que se pueden hacer muchas cosas. Lógicamente cuando ando con una moto no lo hago igual que otra persona porque tengo problemas físicos como la amputación o el tobillo de la pierna derecha que no termina de estar bien. Pero bueno, hay que seguir haciendo ejercicio que es lo que te hace estar en forma para hacer lo que nos gusta”, añade.

Este año donde se celebra el circuito del Campeonato de España, en Navarra, asegura Carlos que “es un circuito de aceleración y frenazo y hay que estar físicamente estar bastante bien. Estamos entrenando todos los días excepto los domingos”.

Carlos, que se ofrece para conversar con las personas que están pasando por momentos en su vida de dificultad por motivo de alguna discapacidad física y echarles una mano en todo lo posible, ha sido el promotor de un nuevo club deportivo, el ARAS, Asociación Racing Amputados Solidarios. Con él pretende que esa visibilidad, que inició el pasado año con su participación en la carrera Handy del Campeonato de España, pueda seguir creciendo. “Acudir a esta carrera es posible gracias al esfuerzo de patrocinadores, negocios y empresas que han optado por echar una mano en esta iniciativa, y también gracias a familiares y amigos. Este año estamos intentando ir a correr con nuevas ruedas”, explica.