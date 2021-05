Los vecinos de Maire de Castroponce no renuncian a “poner el mayo”, pero sin las habituales aglomeraciones

Los vecinos de la localidad de Maire de Castroponce no han querido renunciar este año a la puesta del mayo. Un grupo de vecinos, los más jóvenes, han sido los encargados de bajar a uno de los plantíos del pueblo para seleccionar el ejemplar más alto. Llevado con gran esfuerzo por los participantes, ya que este año por la pandemia no ha habido la habitual aglomeración de vecinos en torno a esta tradicional cita, el árbol se ha levantado en un lugar visible en el casco urbano. Y en su copa se colocó un muñeco. Son numerosos pueblos que celebran con detalles singulares esta tradicional fiesta del mayo. En Morales del Rey este año no han faltado los muñecos, el mayo y la maya. El muñeco-mayo lo han colocado en el tendido eléctrico y la muñeca en un poste de la luz, para no perder la tradición.