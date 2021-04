Sorprenden las cifras conseguidas en poco más de un mes en el proceso de actualización del censo municipal canino de Benavente, iniciada a raíz de la intención de poner en marcha en el último trimestre del año de la tasa por tenencia de perros en la ciudad. Hasta el momento se han producido numerosas modificaciones que se traducen en que más de un millar de perros han dejado de estar en el censo municipal canino. En concreto, se han registrado un total de 627 bajas por animales ya muertos y 459 traslados, es decir, que sus propietarios han declarado que so perros que no residen en Benavente. “Esto dato viene a confirmar que la cifra de los perros censados en Benavente era una cifra más elevada que la real, ya que algunos propietarios no habían dado de baja los animales después de su muerte o de su cesión”, explica el concejal de Medio Ambiente y Sanidad, Manuel Burón.

Relacionadas El Ayuntamiento de Benavente actualiza el censo de perros para cobrar la tasa por tenencia

El número de perros activos en censo a fecha 25 de febrero era de 3.530. Se procedió al envío de cartas a 2.395 propietarios (una cifra algo superior a la anunciada por el concejal del área en rueda de prensa que se fijaba en 2.254 propietarios), con la finalidad de informar sobre los datos que constaban en el censo municipal a esa fecha y dando un plazo hasta el día 30 de marzo para regularizar la situación en caso de que alguno de los perros que constaban a su nombre hubiese causado baja, hubiera sido cedido a otro propietario o su lugar de residencia no fuera el municipio de Benavente.

Los censos se elaboran en base a los datos que los veterinarios autorizados introducen en Siacyl (Sistema de Identificación de Animales de Compañía de Castilla y León) según la información que declaran sus propietarios.

También en el Siacyl se registran los perros de razas potencialmente peligrosos y en la actualidad son 125 los canes de estas razas registrados y pertenecen a 114 propietarios. Explica la Concejalía de Medio Ambiente que cinco perros potencialmente peligroso registrados en este censo están identificados a nombre de la protectora que gestiona el Centro de Recogida de Animales, Procan. “Son animales perdidos o abandonados. Tres de ellos permanecen en las instalaciones del Centro de Acogida Municipal en Camino Patacorines y dos está en acogida temporal en domicilios particulares”, señala la Concejalía. “Son animales que, por sus características, es difícil que sean acogidos en adopción por nuevos propietarios”, explica.

La tasa a aplicar es de un importe anual de 15 euros por animal, en el caso de los perros catalogados como potencialmente peligrosos; y en el caso de las demás razas es de 9 euros por animal.

La Concejalía ha ofrecido también información sobre los animales abandonados en el primer trimestre de 2021. Se recogieron 17 perros y salieron del centro municipal 16. De estos 16, tres de ellos fueron devueltos a sus dueños; siete más fueron adoptados por nuevos propietarios; y otros seis perros salieron con destino a otras protectoras.

Capturadas 850 palomas desde el reinicio de la campaña, el 15 de enero

La Concejalía de Medio Ambiente ha informado en comisión a los grupos en la oposición del control de plagas (aves, roedores e insectos) y de las condiciones sanitarias en la vía pública, así como de la aplicación de tratamientos e implantación de sistemas de control. En cuanto a las palomas señala que el día 15 de enero se procedió a instalar las jaulas para el reinicio de la campaña de recogida de estos animales y se mantienen en la actualidad nueve puntos de captura, en los que se han capturado 850 palomas hasta el momento.

En canto a la desinsectación y desratización en la vía pública, informa que en el mes de febrero se realizó un tratamiento programado de desratización en el alcantarillado público. Explica también que se han recogido cuatro quejas por presencia de roedores. Su presencia estaba relacionada con la existencia de dos solares y, en otro caso, un edificio con deficientes condiciones de mantenimiento. “En todos los casos se inspeccionó la zona y se realizaron tratamientos adicionales en el alcantarillado. Además se asesoró sobre las medidas a adoptar para evitar la presencia y proliferación de roedores a los propietarios del edificio”.

Explica también la Concejalía que aunque no es competencia municipal realizar actuaciones en propiedades particulares cuando se reciben avisos o quejas siempre se informa y, si se considera necesario, se realiza una visita de inspección para conocer el origen de la plaga y aconsejar sobre las medidas a adoptar.