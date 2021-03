El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Benavente dio ayer luz verde al plan especial que permitirá la puesta en marcha de un almacén de construcción por parte de la empresa Almacenes de Valle en la antigua nave de Alimerka en la urbanización de El Pinar. En concreto permite la implantación del uso comercial, necesaria para el desarrollo de esta iniciativa empresarial y que es compatible con el uso residencial predominante en la zona. Fue sólo uno de los múltiples asuntos del orden del día de un Pleno intenso y largo que se prolongó durante más de 6 horas, y en el que el Partido Popular optó por abstenerse en todos los puntos del orden del día, salvo en uno en que votó afirmativamente. Es su estrategia, alegó, para que el equipo de gobierno no les acuse de “poner palos en la rueda” a la gestión municipal.

En otro de los asuntos más calientes del debate, que contó con 9 votos del equipo de gobierno y 8 abstenciones del PP y Ciudadanos, el Pleno consideró no procedente la declaración de nulidad del decreto de Alcaldía de mayo de 2019 que, a la postre, conllevará el derribo de un merendero sin licencia de 35 metros cuadrados y un almacén de 20 metros cuadrados en el Pago del Sequedal, en la zona de las Huertas de Benavente. Esta declaración de nulidad fue presentada por Cándido Carrera Calvo, quien formó parte de las listas del PSOE en las elecciones municipales. Las edificaciones se encuentran a escasos metros de Prado Concejo, donde se halla el chalé que forzó la salida de Saturnino Mañanes del Ayuntamiento.

En 2015, una resolución de Alcaldía ordenó a sus propietarios la demolición de las obras, que, en caso de no ejecutarse, derivaría en la ejecución subsidiaria por parte del Ayuntamiento del citado derribo. En definitiva, esta medida conlleva la restauración de la legalidad en una zona de terrenos inundables y rústicos donde no están permitidas este tipo de construcciones. Tras la imposición de 10 multas coercitivas que no han sido atendidas por el interesado, Urbanismo ordenó la puesta en marcha del expediente de ejecución subsidiaria del derribo en febrero de 2019. Tras una farragosa e interminable tramitación y tras darle la razón al Ayuntamiento el Consejo Consultivo de Castilla y León, con la aprobación de ayer se despeja algo más el camino para la ejecución subsidiaria de la demolición de las construcciones.

Pese a los carteles informativos del Ayuntamiento, en la zona de las Huertas se han consolidado numerosas construcciones que “tributan como rústicas”, como recordó ayer el segundo teniente de alcalde, Manuel Burón (IU). “Ningún equipo de gobierno ha puesto remedio. Apelo al consenso de los grupos políticos para poner punto y final a esta situación”, añadió. La portavoz popular, Beatriz Asensio, criticó la falta de acción del actual alcalde, Luciano Huerga, al que acusó de no resolver un problema “que no se soluciona con carteles” y de no parar de decir a los ciudadanos “esto te lo arreglo yo cuando sea alcalde”. La concejala de Urbanismo, Sandra Veleda, le replicó que el equipo de gobierno cumple “la ley y no deja caducar expedientes. No venga aquí a cuestionar la forma de trabajar de otros cuando ustedes tienen una mochila muy pesada”.

Un proyecto regenerador

Burón fue el encargado de exponer el plan especial para la implantación de uso complementario terciario como alternativo en la antigua nave de Alimerka en El Pinar, que permitirá a Almacenes del Valle la puesta en marcha de un almacén de construcción. La iniciativa, añadió, “regenerará la zona” y la actividad económica con los planes previstos para esta parcela de casi 8.000 metros cuadrados que incluyen una nave construida que servirá para la venta al público de materiales. Al tener una superficie inferior a los 2.500 metros cuadrados, puntualizó, “no puede considerarse un gran establecimiento comercial”.

El portavoz de Ciudadanos, Jesús María Saldaña, lamentó que la “indefinición del plan general” ha hecho perder “mucho tiempo” a la empresa que abandera el proyecto y “a muchos otros proyectos los ha expulsado a otros sitios”.

El Pleno también dio carta blanca al Reglamento Municipal de Teletrabajo, que prevé que los trabajadores municipales puedan prestar servicios de manera no presencial 2 jornadas a la semana y 3 en dependencias municipales. Se trata de una medida que se implantó de lleno como efecto de la pandemia de la COVID y que está aquí para quedarse. El concejal de Personal, José Mariño, recordó que no han llegado a un acuerdo con los sindicatos, que reclamaban al menos 3 días de teletrabajo, y que han preferido optar por “ese equilibrio” de respetar los derechos de los trabajadores y, al mismo tiempo, prestar un servicio adecuado a los ciudadanos. “Me duele ver administraciones vacías”, señaló.

Su departamento también ha desarrollado la Modificación de la Plantilla de Personal, que el popular José Manuel Salvador criticó se trata de “la tercera en dos años” y que afecta sobre todo a la Policía Local de Benavente, con la creación, entre otros, de nuevos puestos de agente motorista, agente y auxiliar administrativo y supone la integración del Policía de Obras y Urbanismo en el Organigrama Policial.

Tras más de dos horas dedicadas al apartado de preguntas de la oposición, el alcalde de la ciudad cerró la sesión plenaria afirmando que tiene constancia de que los técnicos del Ministerio de Fomento están trabajando en la mejora de los enlaces de la Autovía A-6. Algo que, dijo, es una muestra del “compromiso del Ayuntamiento con nuestro enclave logístico”.

Reconocimiento a dos policías locales que salvaron la vida a una mujer

Todos los grupos municipales apoyaron ayer el reconocimiento a los agentes de la Policía Municipal de Benavente Álvaro Campano Pérez y Fernando Luis Lorenzo Pérez que auxiliaron a una mujer. Y lo hicieron, como apuntó el concejal de Seguridad Ciudadana, Fernando Marcos, “arriesgando su vida” y “su salud” en estas circunstancias de pandemia en las que, de primeras, se desconoce si alguien puede padecer COVID o no. Afortunadamente, se confirmó mediante PCR que estaba libre del virus.

El suceso tuvo lugar el pasado 9 de noviembre cuando la Policía recibió el aviso de que una mujer necesitaba ayuda en una vivienda. Cuando llegaron, los dos agentes, la mujer yacía inconsciente y en muy mala situación. Gracias a su rápida intervención, consiguieron reanimarla y salvar su vida.

Se da la circunstancia de que en aquel momento, la ambulancia se encontraba en una asistencia en Villalpando y, de hecho, los médicos que acudieron al domicilio de la víctima tuvieron que hacerlo a pie. Aunque en un primer momento el PP manifestó que iba a abstenerse en la votación de este punto, como en el resto del orden del día, cambió finalmente el sentido de su voto al estar “absolutamente de acuerdo con el reconocimiento”. “Estas personas se lo merecen”, manifestó el edil José Manuel Salvador.

Además de este reconocimiento, Marcos anunció que van a proponer a la Junta de Castilla y León que les conceda la Medalla al Mérito de la Policía Local.

Durante el Pleno también se debatió una moción del Partido Popular proponiendo un monumento como homenaje a las víctimas de la COVID. No salió adelante ya que, como recordaron PSOE e IU, esta propuesta ya fue aprobada en un Pleno el pasado verano pese a que no la apoyaron en aquel entonces todos los grupos municipales. De momento no se ha materializado, como urgió ayer la oposición, porque como explicó tras el Pleno el concejal de Seguridad Ciudadana, “hay que priorizar. Primero es la salud. Ya habrá tiempo de homenajes, que no tienen por qué ser monumentos o estatuas”.