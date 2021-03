Asesoría Tejerina es el mejor lugar para realizar la declaración de la renta en Benavente. Máxime este año, en el que muchas personas habrán tenido dos pagadores como consecuencia de los generalizados Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs). En este sentido Luis Tejerina, segunda generación de asesores al frente del negocio familiar, explica que las normas cambian para muchas personas que, con salarios brutos por encima de 14.000 euros anuales, no estaban obligadas a realizar la declaración de la renta hasta el año pasado. Este año sí tendrán que hacerlo.

Por esta razón es importante contar con profesionales especializados que se hagan cargo de la elaboración del impuesto. “También hay personas que hacen la declaración de la renta de forma excepcional porque han vendido un inmueble o por cualquier otro motivo que les da derecho a deducciones desconocidas para la gente de a pie”.

Luis Tejerina explica además las ventajas de que un profesional se encargue de las declaraciones del contribuyente. “Mucha gente da el OK a los borradores que elabora la Agencia Tributaria de forma automática y en realidad no saben qué están aceptando y luego vienen a rectificar porque quieren cambiar los datos. Nosotros, como profesionales, damos nuestro visto bueno a las declaraciones y nos hacemos responsables. Eso da un plus de confianza”.

Además de la declaración de la renta, Asesoría Tejerina realiza gestiones de todo tipo para empresas y autónomos. Asesoría fiscal, laboral y contable y, un área cada vez más importante, gestión de subvenciones para empresas. Cuentan también con una oficina de asesoramiento al emprendedor, pionera en Benavente.

Para particulares, Tejerina se encarga de gestionar con profesionalidad declaraciones del IRPF, transferencias de vehículos, compraventa de inmuebles, liquidación de impuestos y gestión de herencias.

Asesoría Tejerina es una empresa familiar ubicada en la avenida El Ferial, 12 que actualmente da empleo a cuatro personas. “Tenemos el bagaje y el conocimiento que dan 25 años de experiencia” resume Luis Tejerina “y a esto hay que sumarle la búsqueda de la mejora continua a través de la incorporación de las nuevas tecnologías y las ganas que aporta una nueva generación que tiene toda su vida laboral por delante. Somos conscientes de que nuestro futuro depende del futuro de nuestros clientes”.