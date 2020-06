El PP pide al alcalde de Benavente un "gesto político" para ayudar a familias y empresas

El Grupo Municipal del PP en Benavente ha registrado un escrito en el Ayuntamiento solicitando al alcalde Luciano Huerga la eliminación de las dietas por asistencia a las reuniones de los órganos colegiados del Ayuntamiento y la bajada de sueldo del alcalde tomando como referencia el sueldo del alcalde de Zamora, Francisco Guarido, 35.085,54 euros.

"Entendemos que las cantidades aprobadas en el pasado Pleno para los programas de ayudas, 239.301,67 euros, son claramente insuficientes y que deben aumentarse", señalan los populares. Explican también que "la mayor parte del dinero que se destinará a las ayudas sale del capítulo de Fiestas del Toro Enmaromado, merced a que no se han podido celebrar las fiestas, 211.301,67 euros. Aún así el Ayuntamiento ha dejado aún 103.323,98 euros en la partida de fiestas. El resto, 25.000 euros se detraen del Plan de Renovación de Parques Infantiles y 3.000 euros del programa de la FEMAG". Justifica el PP esta petición en que "no se está actuando con la celeridad necesaria, las decisiones deben adoptarse ya".

El alcalde de Benavente, Luciano Huerga, lamenta el "discurso populista" del Partido Popular y le pide "un poco de coherencia. Yo me he hecho reducciones voluntarias del sueldo. Llevo con este mantra cinco años. Al PP lo que le molesta es ayudar a la gente que es lo que estamos haciendo, ellos lo único que hicieron en la anterior crisis fue ayudarse a sí mismos, manteniendo sueldos y salarios y no dieron ayuda a nadie, sino que incrementaron la presión fiscal". Recuerda también que precisamente ayer mismo ha llegado comunicación de la Junta, del PP, en la que desaconseja "exactamente lo contrario" a los ayuntamientos, establecer estas ayudass, aludiendo a las competencias de las administraciones.