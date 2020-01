El popular benaventano José Manuel Salvador cree que el auto sobre la calle Zafra confirma que siempre dijo la verdad

El concejal del Partido Popular, José Manuel Salvador, salía ayer ante los medios de comunicación para hacer su valoración del sobreseimiento provisional de las diligencias previas por la pavimentación de la calle Catalanas y parte de la calle Zafra en mayo de 2015. Un auto en el que el Ayuntamiento de Benavente había señalado a Salvador como presunto responsable de un delito de prevaricación y ahora la juez concluye en el auto que hubo delito, aunque la falta de pruebas impide determinar la autoría.

El concejal, que no se refirió en ningún momento al reconocimiento de la existencia de un delito, tal y como reconoce el auto, hizo hincapié en que "siempre, siempre dije a verdad. Lo afirmo de forma clara y rotunda. Ni ordené, ni sugerí nunca el asfaltado de la calle Zafra. Lo he dicho en multitud de ocasiones y siempre he dado la cara. Lo he dicho ante los medios, en el Pleno y en comisiones informativas. Y siempre he mantenido lo mismo como finalmente se ha demostrado". Considera el concejal también que "en las declaraciones de los testigos se ha dejado claro que el escrito que hizo el alcalde para denunciarme está basado en una mentira"

Sobre la resolución en la que se reconoce el delito dijo Salvador "que lo explique la jueza, no lo voy a explicar yo. Está claro que yo no he sido. En qué se basaban para denunciarme a mí", señaló. Y no quiso señalar a nadie más como posible autor de los hechos. "No voy a apuntar hacia nadie, ni siquiera de pasada. A mí lo que me corresponde es dejar bien limpia mi imagen".

Atribuye Salvador la presentación de la denuncia ante la oportunidad electoral. "El tema responde a una farsa urdida por el alcalde para hacer coincidir lo que se ha demostrado como una falsa denuncia con el proceso electoral. La denuncia, tal y como la han hecho, ha respondido a motivos electorales del alcalde.

"Por qué el alcalde esperó un año desde que tuvo el informe de la empresa (la constructora que realizó los trabajos) hasta que lo denunció. No hay por dónde cogerlo. Si fuera tan diligente nadie hubiera esperado un año para hacer coincidir la denuncia con el proceso electoral. Él actúa así", asegura.

Siguió Salvador tachando de "farsa" la denuncia presentada por la acusación municipal. Y reiteró que "todo estaba basado en una mentira, porque se lo dijo una persona que mencionaba en el escrito al Ayuntamiento. No había por qué llegar a donde se llegó", añade. "Además, en el Ayuntamiento no se ha abierto expediente alguno ni recabado informe técnico para sustentar la denuncia".

Para Salvador, el alcalde "no ha actuado ni por el bien del pueblo ni del Ayuntamiento"y valora el anunciado recurso previsto señalando que "vamos a pagar todos las bravuconadas del señor alcalde". Lamentó Salvador "la pena de banquillo que he sufrido" y aseguró que "he sufrido un juicio paralelo".