El Ayuntamiento pide que testifique el ex edil Manuel Vega en el caso Zafra

Las dudas, a veces contradictorias, marcaron ayer las declaraciones del encargado de la empresa Exfamex y del director de obra del proyecto de la rotonda de la Vía del Canal con Federico Silva y de ensanche de la conexión con La Soledad sobre el caso de presunta prevaricación que investiga el Juzgado de Instrucción número 1 por la orden municipal de pavimentar las calles Catalanas y Zafra semanas antes de las elecciones municipales de 2015 sin procedimiento administrativo alguno.

El encargado de la empresa aseguró en primera instancia, a preguntas del abogado del Ayuntamiento que actúa como denunciante, que la obra había sido solicitada verbalmente desde la Concejalía de Urbanismo y dijo creer que había sido José Manuel Salvador (entonces concejal de área), porque luego había estado en la obra de pavimentación de las calles con él haciendo fotos que salieron en la prensa. También afirmó que era cierto que el director de obra le había dicho que el encargo procedía del concejal José Manuel Salvador.

Más tarde, a preguntas de la defensa del edil popular, investigado en este caso, dijo que no recordaba exactamente la conversación que había mantenido con el director de obra sobre quién había encargado la pavimentación y que en cualquier caso José Manuel Salvador no le había dado ningún tipo de orden ni mandato. Del mismo modo aseguró, pese a su certeza anterior, que no podía aseverar que el director de obra le hubiera dicho a la abogada de la empresa que el concejal de Urbanismo, José Manuel Salvador, hubiera solicitado el acondicionamiento del pavimento.

El encargado explicó también que había visitado con anterioridad la obra que tenían que hacer en Catalanas y Zafra junto al director de obra y una tercera persona que no recuerda quien era, pero que no era el edil de Urbanismo.

El director de obra afirmó que el Ayuntamiento le había solicitado que pidiese a Exfamex que hablase con la institución local para extender una capa de aglomerado en Catalanas y Zafra, pero que en una conversación con el encargado este le dijo que (el Consistorio) le había solicitado oferta.

Los concejales José Manuel Salvador y Manuel Vega, según explicó, se habían puesto en contacto con él en diferentes ocasiones y siempre les había dicho que desconocía quién fue físicamente, aunque supone que fue alguno de los dos, el que pidió a la Exframex que extendiera el aglomerado en las calles o que pidiese una oferta.

Señaló también que no había recibido orden del concejal de Urbanismo para que gestionara con Exfamex el asfaltado de ambas calles, haciendo solo de intermediario comunicante con la empresa sobre el interés municipal, pero sin recordar la persona que le encomendó la gestión. Negó asimismo haber dado orden alguna y calificó de incorrecto el escrito remitido al Ayuntamiento por la abogada de la empresa en el sentido de que el no dijo que había recibido una orden del concejal José Manuel Salvador, aunque aseguró que el encargado le había dicho que había sido el edil que le había pedido oferta.

Fuentes municipales explicaron que tras estas declaraciones, "en modo alguno exculpatorias", pedirán la citación como testigo del ex edil Manuel Vega "para aclarar quien dio la orden o pidió la oferta".