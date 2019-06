UPL dará la Alcaldía en Morales de Rey al Partido Independiente

El Partido Independiente de Morales y Vecilla (PIMV) gobernará en ambas localidades. Lo hará con el apoyo del concejal de UPL, César Mayo Ríos, que tras mantener conversaciones con esta formación y con Ahora Decide, se ha decantado por el PIMV.

Mayo, que será concejal de Urbanismo y que se presentó por la Unión del Pueblo Leonés para defender fundamentalmente un equilibrio de poder y de inversión municipal en Vecilla, el municipio pedáneo de Morales, ha apostado por el PIMV porque no solamente fue la lista más votada, sino que se quedó a un voto de la mayoría absoluta.

Paradójicamente, la nueva alcaldesa de Morales de Rey, María Consuelo Posado Folgado, no pudo votarse a sí misma siendo la candidata, al estar empadronada en Benavente. Tampoco pudo hacerlo la número dos de esta formación, María del Carmen Fidalgo, por el mismo motivo. Esta situación se repitió con algunos otros miembros de esta formación independiente. De haber estado empadronados en Morales habrían ganado con mayoría suficiente.

Mayo explicó ayer a este periódico que la voluntad de Morales de Rey fue clara el 26 de mayo y cree, después de haber negociado con María Consuelo Posado y con la actual alcaldesa, Elsina Fernández, y de haber conseguido las mismas concesiones en ambos casos, que "lo justo y lo coherente" es apoyar la voluntad mayoritaria del pueblo. El PIMV le sacó a Ahora Decide casi medio centenar de votos.

César Mayo será concejal delegado de Urbanismo. La construcción del nuevo cementerio en Vecilla será su prioridad y lo ha sido en las negociaciones con ambas fuerzas, que así lo han considerado también. Mayo ha planteado igualmente la construcción de una residencia de mayores en Morales de Rey y ha abogado, y así lo explicó ayer a este periódico, porque el Gobierno municipal del PIMV tenga en cuenta a Ahora Decide y sus aportaciones para acabar con décadas de disensiones políticas y vecinales en la localidad.

Se da la circunstancia de que Morales es el único municipio de la comarca en la que no tienen representación ninguno de los dos partidos mayoritarios del país. El PP no presento listas, y el PSOE no logró representación municipal en una localidad en la que se jugó el tercer diputado de zona.